ANSES cambia la Libreta AUH desde noviembre: quiénes cobran el 20% retenido de forma automática

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AUH por un hijo: monto total de $84.275. Cobro mensual directo (80%): $67.420. Retención mensual (20%): $16.855.
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Tarjeta Alimentar (1 hijo): adicional de $52.250 liquidado en la misma fecha.
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Ingreso mensual consolidado (1 hijo): $119.670 en mano.
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Monto acumulado anual retenido por hijo: $202.260 en mano a liquidar una vez efectivizado el cruce informático de datos.
¿Quiénes deben continuar presentando la Libreta AUH en papel?
El cobro del acumulado retenido quedará habilitado automáticamente cuando los registros del Estado cuenten con la información correspondiente. Caso contrario, se requerirá la gestión manual.
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Titulares con datos no actualizados: familias cuyo establecimiento educativo o centro de salud no haya enviado el reporte a las bases centrales.
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Casos con inconsistencias en el padrón: titulares que registren cambios de domicilio, de tutor o de escuela no notificados.
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Trámites con reclamo iniciado: beneficiarios que hayan iniciado objeciones por liquidaciones o acreditaciones pendientes.
Calendario de pagos AUH noviembre 2026: fechas de cobro confirmadas
El cronograma de pagos informado por ANSES para noviembre 2026 se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: lunes 9 de noviembre
- DNI terminados en 1: martes 10 de noviembre
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminados en 3: jueves 12 de noviembre
- DNI terminados en 4: viernes 13 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre
- DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 19 de noviembre