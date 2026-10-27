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ANSES cambia la Libreta AUH desde noviembre: quiénes cobran el 20% retenido de forma automática

El Gobierno nacional confirmó la modificación del sistema de acreditación de la Libreta AUH mediante la verificación automática entre organismos del Estado, simplificando el cobro de la retención acumulada.

ANSES cambia la Libreta AUH desde noviembre: quiénes cobran el 20% retenido de forma automática

ANSES cambia la Libreta AUH desde noviembre: quiénes cobran el 20% retenido de forma automática

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un nuevo esquema para certificar la escolaridad, los controles de salud y el calendario de vacunación de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A partir del 1 de noviembre, la verificación del cumplimiento de los requisitos se realizará mediante un cruce automático de datos con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación.

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La medida busca eximir a las familias de presentar el formulario presencial en papel, manteniendo la tasa de cobro directo sobre la prestación, que asciende a $84.275 totales por hijo, percibiendo $67.420 mensuales en mano y acumulando el 20% retenido equivalente a $16.855 mensual ($202.260 anuales) para su posterior liquidación.

¿Cómo funciona el nuevo sistema automático de la Libreta AUH?

El procedimiento sustituye la gestión manual en oficinas de ANSES por un protocolo digital de intercambio seguro de datos entre las carteras del Estado nacional y los organismos provinciales.

  • Beneficiarios de 5 a 17 años: la Secretaría de Educación informará de manera directa a la ANSES la condición de alumno regular y la asistencia escolar del menor.

  • Beneficiarios de hasta 4 años: el Ministerio de Salud remitirá de forma digital la validación de las consultas médicas preventivas e inmunizaciones del calendario oficial.

  • Cargas pendientes y reclamos: la Libreta AUH en papel continuará vigente como canal alternativo únicamente cuando los sistemas oficiales no registren los datos o ante reclamos de los titulares.

¿Qué ocurre con el cobro del 20% retenido de la AUH?

La modificación administrativa no altera el porcentaje acumulado ni los valores vigentes fijados para la prestación por hijo ni para el complemento alimentario.

  • AUH por un hijo: monto total de $84.275. Cobro mensual directo (80%): $67.420. Retención mensual (20%): $16.855.

  • Tarjeta Alimentar (1 hijo): adicional de $52.250 liquidado en la misma fecha.

  • Ingreso mensual consolidado (1 hijo): $119.670 en mano.

  • Monto acumulado anual retenido por hijo: $202.260 en mano a liquidar una vez efectivizado el cruce informático de datos.

¿Quiénes deben continuar presentando la Libreta AUH en papel?

El cobro del acumulado retenido quedará habilitado automáticamente cuando los registros del Estado cuenten con la información correspondiente. Caso contrario, se requerirá la gestión manual.

  • Titulares con datos no actualizados: familias cuyo establecimiento educativo o centro de salud no haya enviado el reporte a las bases centrales.

  • Casos con inconsistencias en el padrón: titulares que registren cambios de domicilio, de tutor o de escuela no notificados.

  • Trámites con reclamo iniciado: beneficiarios que hayan iniciado objeciones por liquidaciones o acreditaciones pendientes.

Calendario de pagos AUH noviembre 2026: fechas de cobro confirmadas

El cronograma de pagos informado por ANSES para noviembre 2026 se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: lunes 9 de noviembre
  • DNI terminados en 1: martes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 11 de noviembre
  • DNI terminados en 3: jueves 12 de noviembre
  • DNI terminados en 4: viernes 13 de noviembre
  • DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre
  • DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 19 de noviembre

En pocas palabras

  • ANSES simplifica: El 20% retenido de la AUH se acreditará automáticamente desde noviembre.
  • Nuevo sistema: La verificación de escolaridad y salud se hará cruzando datos estatales, eliminando el papel.
  • Cobro automático: El monto retenido se liquidará sin gestión presencial, salvo datos faltantes o reclamos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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