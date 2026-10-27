ANSES cambia la Libreta AUH desde noviembre: quiénes cobran el 20% retenido de forma automática

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un nuevo esquema para certificar la escolaridad, los controles de salud y el calendario de vacunación de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A partir del 1 de noviembre, la verificación del cumplimiento de los requisitos se realizará mediante un cruce automático de datos con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación.