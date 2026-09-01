Jubilados de ANSES y AUH ya pueden pagar menos de la mitad por un pasaje: qué deben hacer

Para activar de forma digital el descuento del 55% en la Tarifa Social, el titular debe ingresar primero a la plataforma Mi ANSES o a la aplicación móvil con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, tiene que dirigirse al menú de Programas y beneficios y seleccionar la opción Generar PIN SUBE para obtener un código alfanumérico único de seis dígitos.

Finalmente, debe acceder a su cuenta en la web oficial del transporte público (www.argentina.gob.ar/sube), ingresar el código generado y vincularlo a la tarjeta registrada a su nombre para completar el registro del beneficio.

Para completar de forma definitiva la acreditación de la Tarifa Social en el plástico, el usuario debe apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS) distribuida en estaciones de trenes y bancos, o acreditar el atributo directamente desde el teléfono celular utilizando la aplicación oficial SUBE (requiere tecnología NFC habilitada).

¿Cómo hacer la gestión presencial si no se tiene acceso a Internet?

Aquellas personas que no puedan realizar la vinculación del código mediante las herramientas digitales tienen la alternativa de realizar el trámite de forma presencial y sin turno previo.

Para ello, deben acudir a una oficina de atención de ANSES o a un Centro de Atención SUBE presentando únicamente:

Documento Nacional de Identidad (DNI): en formato físico y vigente.

Tarjeta SUBE: el plástico debe estar a nombre del titular solicitante.

Una vez acreditado el atributo por el operador, el beneficio queda registrado de forma permanente en la tarjeta.

¿Qué beneficios adicionales se acumulan con la Tarifa Social Federal?

El esquema de subsidios de la ANSES y el Ministerio de Transporte es compatible con otros incentivos tarifarios para el transporte público en las grandes urbes.