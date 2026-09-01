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Jubilados de ANSES y AUH ya pueden pagar menos de la mitad por un pasaje: qué deben hacer

El organismo previsional mantiene vigente la Tarifa Social Federal para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. El beneficio permite abonar solo el 45% del valor y se acumula con la Red SUBE.

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ANSES habilitó el registro del PIN SUBE para pagar 55% menos el pasaje (Foto: A24.com).

ANSES habilitó el registro del PIN SUBE para pagar 55% menos el pasaje (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó la vigencia de la Tarifa Social Federal, un mecanismo de asistencia económica destinado a reducir los costos de traslado en colectivos, trenes y subtes para los sectores más vulnerables. A través de este programa, los usuarios alcanzados obtienen una bonificación directa del 55% sobre la tarifa vigente del pasaje, abonando únicamente el 45% del valor del boleto mediante la tarjeta SUBE registrada a su nombre.

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El beneficio es de gestión gratuita y se aplica de forma automática en cada viaje una vez que el usuario vincula su PIN SUBE en la plataforma oficial del sistema de transporte.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el descuento del 55% en la tarjeta SUBE?

La Tarifa Social Federal abarca a un amplio abanico de titulares de la seguridad social y programas de empleo estatales. La nómina de beneficiarios habilitados para solicitar la rebaja incluye a:

  • Jubilados y pensionados: titulares de haberes del SIPA y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Pensiones No Contributivas (PNC): por invalidez, vejez o madres de 7 o más hijos.

  • Asignaciones familiares: beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

  • Becas educativas: estudiantes pertenecientes al programa Becas Progresar.

  • Trabajadores vulnerables: personal de Casas Particulares (servicio doméstico) y Monotributistas Sociales inscriptos en el Registro de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES).

  • Programas de empleo e inclusión: titulares de Volver al Trabajo, Acompañamiento Social, Seguro por Desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, y Promover Igualdad de Oportunidades.

  • Veteranos: excombatientes de la Guerra de Malvinas.

¿Cómo gestionar y activar el PIN SUBE paso a paso?

El trámite se puede realizar de manera 100% digital a través de la web oficial de ANSES o la aplicación móvil Mi ANSES, sin necesidad de acudir de forma presencial a una delegación.

Para activar de forma digital el descuento del 55% en la Tarifa Social, el titular debe ingresar primero a la plataforma Mi ANSES o a la aplicación móvil con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, tiene que dirigirse al menú de Programas y beneficios y seleccionar la opción Generar PIN SUBE para obtener un código alfanumérico único de seis dígitos.

Finalmente, debe acceder a su cuenta en la web oficial del transporte público (www.argentina.gob.ar/sube), ingresar el código generado y vincularlo a la tarjeta registrada a su nombre para completar el registro del beneficio.

Para completar de forma definitiva la acreditación de la Tarifa Social en el plástico, el usuario debe apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS) distribuida en estaciones de trenes y bancos, o acreditar el atributo directamente desde el teléfono celular utilizando la aplicación oficial SUBE (requiere tecnología NFC habilitada).

¿Cómo hacer la gestión presencial si no se tiene acceso a Internet?

Aquellas personas que no puedan realizar la vinculación del código mediante las herramientas digitales tienen la alternativa de realizar el trámite de forma presencial y sin turno previo.

Para ello, deben acudir a una oficina de atención de ANSES o a un Centro de Atención SUBE presentando únicamente:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI): en formato físico y vigente.

  • Tarjeta SUBE: el plástico debe estar a nombre del titular solicitante.

Una vez acreditado el atributo por el operador, el beneficio queda registrado de forma permanente en la tarjeta.

¿Qué beneficios adicionales se acumulan con la Tarifa Social Federal?

El esquema de subsidios de la ANSES y el Ministerio de Transporte es compatible con otros incentivos tarifarios para el transporte público en las grandes urbes.

  • Descuento del 55% fijo: aplica sobre la tarifa plana del pasaje en cada viaje individual realizado.

  • Red SUBE acumulable: el subsidio social se combina de forma automática con los descuentos por transbordo de la Red SUBE dentro de la ventana de 2 horas (50% de rebaja en el segundo viaje y 75% a partir del tercero).

En pocas palabras

  • ANSES recuerda la vigencia de la Tarifa Social Federal para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales.
  • El beneficio otorga una bonificación del 55% en el pasaje de transporte público.
  • El trámite se puede realizar de forma digital a través de Mi ANSES o presencialmente en oficinas de atención.
Resumen generado por Thinkindot AI
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