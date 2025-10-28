En vivo Radio La Red
PAMI: miles de jubilados y pensionados reciben la mejor noticia gracias a un fallo judicial

La Justicia Federal suspendió las resoluciones internas que restringían la cobertura total del programa de medicamentos esenciales. La APDH celebró la decisión y pidió su cumplimiento inmediato.

Miles de jubilados y pensionados de PAMI reciben una gran noticia (Foto: archivo).
La decisión judicial deja sin efecto las resoluciones internas del organismo que habían limitado el acceso al beneficio y ordena restituir la cobertura total mientras se tramita la causa principal.

Medicamentos gratuitos de PAMI: vuelve la cobertura del 100%

El fallo tiene alcance nacional y carácter urgente. En su dictamen, la Justicia consideró que las Resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 del PAMI vulneraban derechos fundamentales de los adultos mayores, en especial el acceso a la salud.

Con esta medida, el programa de medicamentos esenciales recupera su vigencia plena. Los afiliados volverán a recibir sus tratamientos habituales sin necesidad de trámites, certificados socioeconómicos ni gestiones adicionales ante la obra social.

Mientras tanto, el PAMI deberá garantizar el suministro continuo de los fármacos en todas las farmacias adheridas, sin interrupciones ni demoras.

Desde la APDH celebraron la decisión judicial al considerarla “un freno al retroceso en materia de derechos sociales” y destacaron que el fallo sienta un precedente relevante frente a eventuales medidas de ajuste que afecten prestaciones básicas.

La resolución permanecerá vigente mientras se analiza el fondo del caso, lo que significa que la cobertura gratuita debe restablecerse de inmediato y mantenerse activa hasta nuevo aviso.

El crédito internacional para fortalecer el PAMI

Esta decisión se conoce pocos días después de que el Gobierno nacional anunciara la aprobación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares.

El financiamiento se destinará a reforzar el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI), con el objetivo de mejorar la atención sanitaria y ampliar el acceso a tratamientos de enfermedades crónicas y oncológicas.

