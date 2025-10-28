Sabrina Cortez desató sospechas de embarazo con un llamativo video

Embed

Qué había dicho Sabrina Cortez sobre un posible embarazo

Sabrina Cortez ya había hecho un chiste con una publicación similar tocando su panza cuando se separó en septiembre de 2024 de Alan Simone, exparticipante de Gran Hermano.

“Se viene una mini Sabri y estoy muy feliz por compartirlo con ustedes”, había escrito en el pie de foto en el que se la observa, como en el reciente video, mostrando su panza. Aunque más tarde, develó el misterio con un pícaro mensaje que hacía alusión a su situación sentimental: “Parece que era solo una ilusión, como mis romances”.

Sabrina Cortez - posteo embarazo engañoso.jpg

El posteo se dio en un contexto donde se comentaba que ella había iniciado una relación con Juan “Juanchi” Pablo, exparticipante de Survivor: Expedición Robinson. Sin embargo, con esa publicación, la influencer hizo una picante broma que desmintió por completo los rumores de un posible affaire.

No se sabe si la foto publicada el 28 de octubre es otra broma más de las que la contadora acostumbra a hacer, o si realmente encontró a su media naranja y decidió traer un bebé al mundo.