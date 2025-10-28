Julieta Prandi se solidarizó con Lowrdez Fernández y reveló lo que más la sorprendió del caso

Además, volvió a remarcar lo complejo que es salir de una situación de violencia sin ayuda: "Es muy difícil que una mujer pida ayuda, que lo reconozca y que pueda salir sola".

Y agregó: "Yo lo me solidarizo con ella y con todas las víctimas de violencia, porque sé lo que es estar ahí y apoyo también a la familia y a los amigos que se animan, que es lo más difícil de enfrentar a estos personajes".

"Nos matan una cada 28 horas", recordó con crudeza, haciendo referencia a la alarmante estadística de femicidios en Argentina.

Por último, ante la consulta sobre si le gustaría acercarse a Lowrdez, Prandi fue clara: "Yo creo que ella en este momento no está lista para escuchar a nadie. De hecho, se está negando a a ser ayudada, y no la conozco tampoco. La abrazo a la distancia. La debe estar pasando mal".

Embed

Qué drástica decisión tomó la mamá de Lowrdez Fernández tras su defensa a Leandro García Gómez

Hace algunos días, Leandro García Gómez fue arrestado por efectivos policiales luego de que Mabel López, madre de Lowrdez Fernández, presentara una denuncia formal ante la Justicia.

La mujer había recurrido a las autoridades tras perder contacto con su hija y no tener información sobre su paradero.

En su declaración, García Gómez aseguró que Lowrdez se encontraba en la casa de una amiga. Sin embargo, al ingresar a su departamento, los oficiales encontraron allí a la cantante.

Este martes, el ciclo A la tarde (América TV) entrevistó a la integrante de Bandana, quien sorprendió con sus palabras al referirse a su pareja: "Leandro no me hizo nada", afirmó.

Luego de escuchar las declaraciones de su hija, Mabel se comunicó con el programa conducido por Karina Mazzocco y reafirmó su postura en la causa judicial.

"Escuché lo que dijo mi hija. Coincido con ella: 'todo es muy triste'. De entrada, él era amoroso y después no sé lo que le pasó", expresó la madre de Lowrdez.

"Dice que él no le hizo nada", reiteró Karina Mazzocco. "Yo sé que han estado declarando toda la mañana mucha gente del entorno de ella, que presentaron pruebas, audios... lo que te imagines y hasta fotos", sostuvo Mabel, firme en su acusación contra García Gómez.

"¿No tenés miedo que se caiga la denuncia?", preguntó la periodista Carmela Bárbaro. "No, no tengo miedo de eso. Ella tiene todo un potencial para darse cuenta de lo que vivió. Tiene que hacer un tratamiento", respondió Mabel con convicción.

"¿Vos sostenés la denuncia?", consultó Luis Ventura. "Bueno, pero ustedes hablaron con Yamil Castro Biancho y, frente a todas las pruebas, más que evidentes, se está hablando de una voluntad viciada. Eso es lo que tengo entendido", concluyó la madre de la artista.