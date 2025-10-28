Confirman nuevas altas en las Becas Progresar de ANSES: cómo confirmar la inscripción en un click

El trámite es gratuito y puede hacerse desde el sitio Mi Anses seleccionando la opción Certificación Negativa. Solo se requiere el CUIL y elegir el período “del 10 al 10”.

Qué es la Certificación Negativa y por qué es importante

La Certificación Negativa es un documento emitido por ANSES que confirma si una persona percibe o no beneficios del Estado nacional. En el caso de las Becas Progresar, permite saber con antelación si el alta fue procesada, incluso antes de que figure en el portal del programa del Ministerio de Capital Humano.

Esta verificación es clave para quienes esperan el primer pago, ya que evita demoras y confusiones sobre el estado de su solicitud.

becas progresar alerta.jpg

Monto actualizado y pagos retroactivos de Progresar

El monto mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000. Sin embargo, ANSES retiene un 20 % para los alumnos de nivel obligatorio (primario y secundario). En esos casos, el pago mensual es de $28.000, y el monto restante se acredita al cierre del ciclo lectivo tras la presentación del certificado de regularidad.

Los beneficiarios de nivel superior solo tienen esta retención durante su primer año dentro del programa.

Cuánto cobrarán los nuevos beneficiarios

Los estudiantes que resultaron adjudicados y comienzan a cobrar en noviembre recibirán un pago retroactivo por las cuotas no abonadas:

Primera convocatoria: ocho cuotas juntas $280.000 si perciben el 100 %. $224.000 si se aplica la retención del 20 %.

Segunda convocatoria: tres cuotas juntas $105.000 si cobran el 100 %. $84.000 si perciben el 80 %.



Los titulares pueden ingresar a Mi Anses para verificar si el pago fue acreditado o si figura en proceso de liquidación. También pueden acceder al portal Becas Progresar del Ministerio de Capital Humano para revisar su estado académico y los próximos cronogramas de pago.