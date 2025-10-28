Picante Maxi López sobre el novio de Wanda Nara, Martín Migueles, y la confesión que harán enojar a Mauro Icardi

“Es un pibe que sabe estar con los chicos y con las chicas. Lo voy conociendo ahora, pero se lleva bien con todos ”, añadió Maxi.

Las palabras no solo sorprendieron por su tono relajado, sino por lo que implican en medio del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que lleva meses sin poder ver a sus hijas y vive una situación cada vez más tensa.

Mientras tanto, Maxi y Wanda se muestran más unidos que nunca en MasterChef, donde comparten grabaciones, bromas y momentos que descolocan a los seguidores de ambos.

“Cuando empezamos este proyecto juntos le dije: ‘Te felicito porque me sorprendió cómo lleva el programa, cómo se plantó’. Y lo digo de verdad”, contó López, dejando claro que la relación entre ambos atraviesa un momento de paz y madurez.