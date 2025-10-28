En vivo Radio La Red
Trends
Wanda Nara
Maxi López
¡Fuerte!

Picante Maxi López sobre el novio de Wanda Nara, Martín Migueles, y la confesión que harán enojar a Mauro Icardi

La confesión más picante de Maxi López sobre el nuevo novio de Wanda, que podría enfurecer a Mauro Icardi. Escuchalo.

Picante Maxi López sobre el novio de Wanda Nara, Martín Migueles, y la confesión que harán enojar a Mauro Icardi

El escándalo vuelve a instalarse en el triángulo mediático más explosivo de los últimos años. Maxi López rompió el silencio y habló por primera vez de Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara, con quien comparte la conducción de MasterChef Celebrity.

Leé también Wanda Nara fue multada por el cumpleaños de su hija Isabella: la exorbitante suma total que adeuda
Y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. El exfutbolista, que hoy mantiene un trato cordial con su exmujer, sorprendió al revelar cómo es realmente la relación con el entrenador personal que conquistó el corazón de la empresaria... y que, según muchos, podría estar despertando la furia de Mauro Icardi.

“Con Martín me llevo bien. Me gusta, o sea, es un 10 con los pibes (sus tres hijos con Wanda) y eso para mí es lo más importante. Los chicos lo quieren, se llevan bien”, confesó Maxi con un tono sincero pero que dejó mucho para analizar.

La frase, lejos de sonar diplomática, encendió el termómetro mediático. Y es que López no se quedó ahí: también reveló que Martín se lleva bien con las hijas de Wanda e Icardi, un detalle que podría no caer nada bien del otro lado del mundo, donde el jugador del Galatasaray sigue sin poder reencontrarse con las niñas.

“Es un pibe que sabe estar con los chicos y con las chicas. Lo voy conociendo ahora, pero se lleva bien con todos ”, añadió Maxi.

Las palabras no solo sorprendieron por su tono relajado, sino por lo que implican en medio del conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que lleva meses sin poder ver a sus hijas y vive una situación cada vez más tensa.

Mientras tanto, Maxi y Wanda se muestran más unidos que nunca en MasterChef, donde comparten grabaciones, bromas y momentos que descolocan a los seguidores de ambos.

Cuando empezamos este proyecto juntos le dije: ‘Te felicito porque me sorprendió cómo lleva el programa, cómo se plantó’. Y lo digo de verdad”, contó López, dejando claro que la relación entre ambos atraviesa un momento de paz y madurez.

