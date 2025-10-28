ANSES confirmó el calendario de pagos, aumento del 2,1% y adelanto por el fin de semana largo. 

En particular, los jubilados con DNI terminados en 9 cobrarán el mismo día que los finalizados en 8, para evitar demoras en los depósitos y garantizar que todos los beneficiarios reciban su haber antes del feriado.

ANSES CALENDARIO.jpg AUH y jubilaciones ANSES: esto es lo que vas a cobrar en agosto 2025

Calendario de pagos ANSES noviembre 2025

Tras la modificación del calendario de pagos de ANSES por los feriados de noviembre, las fechas de depósito por grupo quedan así:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: a partir del 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: a partir del 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: a partir del 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: a partir del 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: a partir del 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: a partir del 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: a partir del 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: a partir del 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: a partir del 20 de noviembre.

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 21 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 28 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 14 de noviembre

AUH y SUAF