La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos límites de ingresos que regirán durante septiembre para los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y las Asignaciones de Pago Único.
ANSES actualizó los topes de ingresos para acceder al SUAF durante septiembre de 2026. El límite del grupo familiar quedó establecido en $6.314.897 brutos mensuales, mientras que también rige un tope individual para cada integrante.
SUAF ANSES septiembre: el nuevo sueldo máximo para seguir cobrando por hijo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos límites de ingresos que regirán durante septiembre para los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y las Asignaciones de Pago Único.
Para continuar dentro del régimen, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no deberá superar los $6.314.897 brutos mensuales. Además, se mantiene un límite individual: ningún integrante del grupo familiar puede percibir ingresos superiores a $3.157.448.
Estos valores determinan quiénes pueden acceder al cobro de las asignaciones familiares y quiénes quedan excluidos del beneficio.
Los límites de ingresos establecidos para septiembre son los siguientes:
El monto de la asignación familiar varía de acuerdo con el nivel de ingresos del grupo familiar.
ANSES contempla una condición específica para determinar el acceso al SUAF.
Aunque la suma de los ingresos del grupo familiar se encuentre por debajo del límite general de $6.314.897, si uno de los integrantes supera el tope individual de $3.157.448, el grupo familiar queda excluido del cobro de las asignaciones familiares alcanzadas por este régimen.
Por eso, para determinar si corresponde el beneficio, se deben considerar tanto los ingresos totales del hogar como los ingresos individuales de cada integrante.
Sí. La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad no tiene límite de ingresos para su percepción.
Esto significa que puede corresponder independientemente del nivel de ingresos registrado por el grupo familiar, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas para acceder al beneficio.
Los beneficiarios pueden consultar la información de sus asignaciones familiares a través de Mi ANSES.
Para verificar los datos registrados y la liquidación correspondiente se deben seguir estos pasos:
El pago de las asignaciones familiares correspondientes a trabajadores en relación de dependencia se realiza de acuerdo con el calendario establecido por ANSES.
En septiembre, el cronograma de pagos comienza el martes 8 de septiembre, con fechas determinadas según la terminación del DNI y el tipo de prestación.
Los beneficiarios pueden consultar en Mi ANSES la fecha exacta en la que tendrán acreditado el pago correspondiente.