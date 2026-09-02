SUAF ANSES septiembre: el nuevo sueldo máximo para seguir cobrando por hijo

Tope de Ingreso del Grupo Familiar: $6.314.897 brutos mensuales.

$6.314.897 brutos mensuales. Tope de ingreso individual: $3.157.448 por integrante del grupo familiar.

$3.157.448 por integrante del grupo familiar. Primer tramo de ingresos: trabajadores con ingresos de hasta $750.000 acceden al monto máximo de la asignación por hijo correspondiente a septiembre, con la actualización del 2,1%.

El monto de la asignación familiar varía de acuerdo con el nivel de ingresos del grupo familiar.

¿Qué pasa si uno de los padres supera el tope individual?

ANSES contempla una condición específica para determinar el acceso al SUAF.

Aunque la suma de los ingresos del grupo familiar se encuentre por debajo del límite general de $6.314.897, si uno de los integrantes supera el tope individual de $3.157.448, el grupo familiar queda excluido del cobro de las asignaciones familiares alcanzadas por este régimen.

Por eso, para determinar si corresponde el beneficio, se deben considerar tanto los ingresos totales del hogar como los ingresos individuales de cada integrante.

¿Hay excepciones a los topes del SUAF?

Sí. La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad no tiene límite de ingresos para su percepción.

Esto significa que puede corresponder independientemente del nivel de ingresos registrado por el grupo familiar, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas para acceder al beneficio.

Cómo consultar si cobrás SUAF en septiembre

Los beneficiarios pueden consultar la información de sus asignaciones familiares a través de Mi ANSES.

Para verificar los datos registrados y la liquidación correspondiente se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Entrar en "Información Personal" .

. Seleccionar "Datos personales y familiares" para verificar que los vínculos familiares estén correctamente registrados.

para verificar que los vínculos familiares estén correctamente registrados. Ingresar a "Hijos" y luego a "Mis Asignaciones" para consultar la liquidación, los montos y las posibles deducciones.

Cuándo se cobra el SUAF en septiembre

El pago de las asignaciones familiares correspondientes a trabajadores en relación de dependencia se realiza de acuerdo con el calendario establecido por ANSES.

En septiembre, el cronograma de pagos comienza el martes 8 de septiembre, con fechas determinadas según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Los beneficiarios pueden consultar en Mi ANSES la fecha exacta en la que tendrán acreditado el pago correspondiente.