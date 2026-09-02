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El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: cuánto cobrarán en septiembre con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el pago de una suma extra para jubilados y pensionados. Quiénes lo cobran y cómo se calcula el monto.

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Jubilados de ANSES: quiénes cobran el bono extra en septiembre y de cuánto es (Foto: A24.com).

Jubilados de ANSES: quiénes cobran el bono extra en septiembre y de cuánto es (Foto: A24.com).

El Gobierno oficializó un refuerzo extraordinario para septiembre destinado a jubilados, pensionados y otros beneficiarios de ANSES. El bono alcanza a quienes cobran el haber mínimo y también contempla a titulares de prestaciones no contributivas.

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La medida fue establecida a través del Decreto 824/2026 y tiene como objetivo reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Bono de ANSES: quiénes pueden cobrar hasta $70.000

El refuerzo extraordinario alcanza a distintos grupos de beneficiarios de ANSES durante septiembre.

Entre los principales destinatarios se encuentran:

  • Titulares de jubilaciones y pensiones contributivas que perciben el haber mínimo.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Titulares de pensiones no contributivas por vejez.
  • Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez.
  • Madres de siete hijos o más que reciben una pensión no contributiva.

La PUAM fue creada por la Ley N° 27.260 y está destinada a personas mayores que no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación contributiva.

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en septiembre con aumento y bono

Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en septiembre con aumento y bono

Cómo se calcula el bono para jubilados

El monto máximo del refuerzo es de $70.000. Sin embargo, no todos los beneficiarios necesariamente recibirán esa cifra.

De acuerdo con la normativa, quienes perciban por el conjunto de sus prestaciones un importe superior al haber mínimo garantizado también podrán acceder al refuerzo, aunque en ese caso recibirán un monto proporcional.

El objetivo es que, al sumar el haber previsional y el bono, el beneficiario alcance el monto máximo establecido por el Poder Ejecutivo.

Por eso, el adicional puede ser inferior a $70.000 dependiendo del total que cobre cada titular.

Bono de septiembre: carácter no remunerativo

El refuerzo extraordinario tiene carácter no remunerativo.

Esto significa que el monto correspondiente al bono no estará sujeto a descuentos y tampoco será computado para otros conceptos previsionales o impositivos durante septiembre.

El pago se realizará junto con los haberes correspondientes, de acuerdo con el calendario establecido por ANSES para cada prestación.

ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Además del bono, los jubilados y pensionados reciben en septiembre el aumento correspondiente a la actualización de los haberes previsionales.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima pueden recibir el haber actualizado más el refuerzo extraordinario, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa.

En el caso de los beneficiarios de la PUAM y de las pensiones no contributivas alcanzadas por la medida, el refuerzo también se incorpora al pago correspondiente al mes de septiembre.

Con la actualización por movilidad, los importes netos de bolsillo quedan conformados de la siguiente manera:

  • Haber mínimo mensual: se ubica en $428.591,22 en el recibo de haberes.
  • Bono extraordinario del Gobierno: se liquida en $70.000 íntegros sin descuentos.
  • Total consolidado en mano: garantiza un piso de $498.591,22 netos de bolsillo.
  • Jubilación máxima del SIPA: alcanza un tope de $2.884.013,07 brutos mensuales.

El calendario completo de ANSES para jubulados septiembre 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

En pocas palabras

  • Bono de ANSES: Jubilados y pensionados con haber mínimo cobrarán un refuerzo extraordinario en septiembre.
  • Monto y Beneficiarios: El refuerzo puede alcanzar hasta $70.000 y también incluye a titulares de PUAM y pensiones no contributivas.
  • Condiciones: El bono es no remunerativo y su monto se ajusta para que el total percibido alcance el haber mínimo garantizado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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