Nico Vázquez y Mercedes Funes: a A 15 años de la separación se conocieron los motivos

Ellos estaban bien y soñaban con ser padres juntos, pero el destino los puso a prueba. Vázquez se sumó al elenco de “Casi Ángeles” y Mercedes mientras hacía teatro.

El primero rumor vinculó al actor con Emilia Attias, pero lo negaron rápidamente. Pero luego lo relacionaron con Gimena Accardi.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCW5w5QWr6AL%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFQysys0FrdqjiqCMfi5uvn6xfUkkU9z9ypxuUDrFKjIxpsef1oMZCZCGSoBx4RzlwZCFyosZB0kRtPHxL32YyS7U0DWe3AYTDzaxQos7FTYSwGo0BkZAHFwz2ef3Kviu29AaPWRsAiL24wHRcHPvbBAZC4o5qKReKN7qhYsHSq9vrtiiE3j4ZD View this post on Instagram A post shared by Cecilio Flematti (@cecilioflematti)

A partir de eso comenzó una fuerte crisis y decidieron separarse. En agosto de 2006, 4 meses después de dar el “Sí”, Nicolás dejó la casa que compartía con Mercedes y se mudó a una casa en San Isidro.

Confirmada la ruptura, a los meses Nicolás confirmó su romance con Accardi, con quien está desde entonces y llevan 5 años de casados.

Funes contó que la pasó mal: "Me perseguían fotógrafos y no entendía nada. De pronto cada cosa que hacía parecía muy importante para el mundo", dijo en PH. "El momento fue bravo para mí, fue difícil de manejar. Igual entendí que nadie toma de vos lo que vos no le permitís. Nadie logró verme sentada llorando diciendo 'oh, mirá lo que me pasó’. No lo hice porque decidí no hacerlo”, sumó.

“Los medios podían buscarme la foto en la que me encontraban justo rascándome el ojo para que dijeran 'está llorando', pero yo no iba a estar llorando sino rascándome el ojo. Yo sabía lo que no me interesaba mostrar de mí. Pero se frena solo si vos no respondés".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXTgiiSjSKo%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFQysys0FrdqjiqCMfi5uvn6xfUkkU9z9ypxuUDrFKjIxpsef1oMZCZCGSoBx4RzlwZCFyosZB0kRtPHxL32YyS7U0DWe3AYTDzaxQos7FTYSwGo0BkZAHFwz2ef3Kviu29AaPWRsAiL24wHRcHPvbBAZC4o5qKReKN7qhYsHSq9vrtiiE3j4ZD View this post on Instagram A post shared by Nicolas Vazquez (@nicovazquezok)

Gimena Accardi y Nico Vázquez cumplieron cinco años de casados: "Los días más felices"

Gimena Accardi y Nico Vázquez son una de las parejas más queridas del ambiente artístico y este 10 de diciembre es una fecha muy especial para ellos ya que se cumplen cinco años de su casamiento.

El actor reflejó esta importante fecha en sus vidas este viernes con un emotivo video que compartió en Instagram con imágenes de la boda y la posterior celebración con familiares y amigos.

En el video hay muchas imágenes de Santiago Vázquez, el hermano de Nico, quien falleció en diciembre de 2016 con apenas 27 años durante unas vacaciones con amigos en Punta Cana.

Nicolás acompañó el compilado de imágenes con una emotiva canción de fondo y agregó en su posteo un corazón. Por su parte, Gimena Accardi comentó: "Los días más felices". Sin duda se trata de un momento que tanto Gime como Nico guardarán por siempre en sus corazones.

Nico Vázquez junto a Benjamín Rojas y Gimena Accardi harán la exitosa obra Una semana nada más en Mar del Plata -teatro Radio City- a partir del 1 de enero de 2022.