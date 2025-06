Las fuertes declaraciones de Fátima Florez sobre Yuyito González por su relación con Milei: "Lo tocaba más..."

Pero el conductor fue por más y le hizo una picante pregunta: "Dijeron que después del Martín Fierro, fuiste a la Quinta de Olivos, ¿eso es real?", consultó Luis. Y ella respondió de manera tajante: "Eso no es real. Se han dicho muchas cosas que no son así, pero a lo largo de mi vida me ha pasado que se han dicho muchas informaciones que eran erróneas. Tenemos un contacto de amistad, de buena onda, pero no es cierto".

Y la cosa no terminó ahí, Ventura lanzó otra pregunta que hizo que Fátima realice decalraciones inesperadas: "¿Cómo es tu relación con Yuyito?". "No nos conocemos, nunca nos hemos cruzado. Sé que me estuvo nombrando mucho estos días, que se acordó hasta de mi madre, de mi familia. No se estuvo refiriendo en los mejores términos, pero de cualquier manera yo no tengo nada para decir", arrancó Florez.

Ventura comentó que Fátima y Yuyito estuvieron en un evento este sábado por la tarde, pero cuando la conductora se enteró que estaba la humorista, se retiró del lugar. Sobre esta información, ella arrojó "No sabía nada de eso. No sé qué problema le puedo causar yo a esta mujer; al contrario, la que se portó mal conmigo fue esta señora. Pero ya pasó y esto queda en el pasado".

Luis no se quedó ahí y tiró la pregunta bomba: "¿Vos crees que hubo una insinuación de ella con él mientras estaba con vos?". Y Fátima se despachó con todo: " Yo te voy a decir algo, a mí me parece que esta señora lo tocaba más cuando era novio mío que cuando era su novio. Es lo que siento".

"Soy la mujer más buena que hay porque otra en mi lugar hubiese hecho un escándalo. Hay que tener códigos. Una mujer que se precia de bien no es de buen gusto venir y andar toqueteándote la pierna, la entrepierna... Y más si sabes que el entrevistado está en pareja, es como ir a mojar el asado. En ese momento no lo vi porque no soy celosa y no ando mirando el celular, pero después la gente empezó a decirme 'che, fíjate'... Pero ya está, ya pasó", cerró Fátima de manera explosiva.

Qué dijo Javier Milei ante los rumores de reconciliación con Fátima Florez

En la última semana, se detonó un explosivo e inesperado rumor que habla de una reconciliación entre Fátima Florez y Javier Milei, luego del anuncio de separación del presidente en abril de 2024 con un mensaje en la red social X explicando las razones del final de la relación y basándose en la cargada actividad laboral de ambos que los hacía estar mucho tiempo distanciados.

"Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa. Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremosPor eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", indicó el presidente de Argentina en su momento anunciando la ruptura de su relación con Fátima Florez.

Lo cierto es que Gustavo Mendez contó en Mujeres Argentinas (El Trece) de manera sorpresiva que el economista y la humorista "habrían dado un paso de reconciliación". "Estuve en los Martín Fierro de Teatro, ahí la vi muy sonriente y ayer termino de confirmar el rumor que tenía de hacía dos días, porque Fátima Florez habría ido a Olivos a cenar", detalló el periodista lanzando una bomba informativa.

En ese sentido, desde la cuenta en X del programa LAM (@elejercitodelam) se hicieron eco de la conversación vía WhatsApp que tuvo la periodista Maru Leone con el propio presidente, donde le consultó por este rumor y él le contestó, mientras que Fátima también fue contactada por ella pero optó por el silencio.

"Perdón que lo moleste y por este tema. Con mucho respeto le consulto: se está hablando de una reconciliación con Fátima y quería chequearlo", le preguntó la periodista al presidente, quien respondió directo acerca de este trascendido aclarando qué vínculo tiene con su ex novia: "Somos solo amigos", afirmó el mandatario.