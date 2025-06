La delicada noticia que reveló Andrés Nara de Wanda y su lucha contra la leucemia

Al tiempo que remarcó: “Va más allá de que no es grave. No es altamente grave pero es una enfermedad complicada, estas situaciones no le hacen bien a nadie. Y menos a una persona que tiene el problema que ella tiene”.

En tanto, no dudó en defender a su hija si bien bien reconoció que sus nietas deberían estar con su papá por estas horas. “Ella sabe la situación con quién está pasando. Ella se predispuso miles de veces, que el vínculo con Icardi y todo, pero si no entendés, y no sos coherente, porque una persona incoherente, puede hacer cualquier cosa porque no entiende lo que le está diciendo al otro”, estalló furioso Andrés Nara.

El desgarrador mensaje de Wanda Nara en la madrugada tras separarse de sus hijas

La historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos que bien podrían pertenecer a una telenovela. Sin embargo, la realidad supera a la ficción: en medio de una feroz batalla judicial y mediática, sus hijas Isabella y Francesca se han convertido, una vez más, en las principales damnificadas.

Luego de varios intentos fallidos por parte del delantero del Galatasaray para compartir tiempo con las niñas antes de regresar a Turquía, este viernes finalmente logró llevarlas a su casa para pasar juntos una semana. Pero la entrega no fue sencilla.

A pesar de existir una orden judicial que obligaba a Wanda a permitir que las menores pasaran esos días con su padre, la empresaria se negó inicialmente y se atrincheró en su departamento del Chateau Libertador. La escena derivó en un operativo de más de diez horas que incluyó la intervención de personal judicial, SAME, efectivos policiales, agentes del Ministerio Público Tutelar y las abogadas de Icardi, entre ellas Elba Marcovecchio.

Icardi llegó al edificio a las 10:51 de la mañana y permaneció en su camioneta, estacionada en el garage, mientras se desarrollaban las tensas negociaciones. Según trascendió, Nara habría sufrido una crisis nerviosa e incluso se descompensó entre lágrimas, negándose a dejar partir a sus hijas.

Finalmente, el futbolista pudo retirarse con Isabella y Francesca cerca de las 21 horas, en cumplimiento de la medida judicial.

En tanto, ya en la madrugada del sábado —más precisamente a las 4:24 AM—, Wanda rompió el silencio a través de su canal de difusión de WhatsApp, donde cuenta con 287 mil seguidores. Sin referirse en detalle al conflicto, sí dejó entrever su agotamiento emocional: “Qué día largo, gracias por el aguante de siempre”, escribió junto a un corazón rojo.

Aunque Icardi logró estar con sus hijas antes de su partida a Estambul, el conflicto con su ex pareja parece estar lejos de llegar a su fin. Y mientras tanto, el foco sigue puesto en las niñas, quienes padecen las consecuencias de una disputa sin tregua.