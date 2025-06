El desgarrador mensaje que Wanda Nara escribió en la madrugada tras quedarse sin sus hijas

Pero como era de suponer no fue nada sencillo, porque a pesar de la orden judicial para que Wanda le entregase las nenas a su ex, ella entró en crisis, se atrincheró en el departamento del Chateau Libertador y hasta allí debieron ir personal del juzgado, el SAME, personal policial, agentes del Ministerio Público Tutelar, así como también las abogadas de Icardi.