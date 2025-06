Las graves acusaciones de Morena Rial contra Santiago del Azar tras su abrupta separación de Melody Luz

IG Morena Rial contra Santiago del Azar 2.jpeg

Qué se sabe de la ruptura de Melody Luz con Santiago del Azar y su vuelta con Alex Caniggia

Este jueves 26 de junio, Melody Luz y Alex Caniggia sorprendieron al compartir una imagen familiar junto a su hija Venezia. El posteo generó una ola de especulaciones, especialmente después de que la bailarina confirmara su separación del chef Santiago del Azar, con quien había iniciado una relación tras su ruptura con el mediático.

Según reveló el panelista Pepe Ochoa en LAM (América TV), la separación se dio en medio de un escándalo con tintes de celos y tensión, cuando Santiago habría irrumpido en la casa de Melody al ver una situación que no le gustó.

“Melody estaba con Alex en su departamento, que está en el mismo complejo donde vive Santiago. Él vio algo raro, se acercó y comenzó a tocarle el timbre con insistencia. Le reclamó: ‘Salí porque estás con Alex’”, relató Ochoa. Según su versión, al abrir la puerta, Santiago reaccionó con un fuerte ataque de celos e incluso habría intentado enfrentar a Caniggia.

Si bien el episodio no llegó a la violencia física, la tensión fue tal que Melody terminó pidiéndole a del Azar que se retirara. Esa noche, según el panelista, Melody durmió con Alex, y a la mañana siguiente tomó la decisión de terminar la relación con el cocinero.

La bailarina habría sido tajante: “Si vos violentás a mi ex, también me violentás a mí y a mi hija”. Con esas palabras, puso fin al vínculo con el chef, quien estaría aún afectado por la ruptura.

En diálogo con PrimiciasYa, Santiago del Azar dio su versión de los hechos y negó haber actuado de forma violenta. “Sí me enojé por algo que vi, pero no invité a pelear a Alex ni me violenté. Estoy muy dolido. Me enamoré de ella y de su hija. Fue una relación hermosa”, expresó.

Del Azar reconoció que su impulsividad le jugó una mala pasada: “Todos tenemos un lado gris. El mío son esas inseguridades que a veces te hacen pensar cualquier cosa”.

En su relato, explicó que Melody y Alex se iban a reunir en la casa de él, y que su insistencia en que fueran a la suya fue malinterpretada. Luego, al pasar casualmente por la vivienda donde estaban, vio algo que no le gustó, lo que lo llevó a tocar el timbre y confrontar a la bailarina. “Ella me dejó porque cree que la estaba controlando, pero no era así. Me equivoqué por amor”, concluyó.

Por ahora, ni Alex Caniggia ni Melody Luz hicieron declaraciones públicas sobre una posible reconciliación. Lo cierto es que, al menos en lo cotidiano, la familia volvió a mostrarse unida.