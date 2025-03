A quiénes fulminó Claudio al convertirse en el nuevo líder de la semana en Gran Hermano 2024

Luego, le comunicó al conductor Santiago del Moro que nominaría a Ulises Apóstolo. "Es un jugador excelente. Es un rival muy duro para mí", explicó.

Fiel a su estilo, el cordobés expresó: "Espero que Córdoba me apoye, una vez más, si es positiva ya saben que hacer, si es negativa no votarme, sigue acá el representante del interior del interior, veremos hasta cuándo".

Embed

Lourdes se cansó de Furia y le dijo de todo luego de su ingreso a Gran Hermano

Anoche Juliana 'Furia' Scaglione ingresó nuevamente a la casa de Gran Hermano (Telefe) gracias al Golden Ticket y los votos del público, pero algunos de los participantes no se mostraron muy cómodos con su llegada.

Así fue el caso de Lourdes Ciccarone, que a menos de 24 horas de la estadía de Furia vivió un tenso episodio con ella y se enojó al punto de insultarla duramente por sus actitudes.

“¿Amaneciste bien con alguien nuevo en la casa?”, le preguntó Chiara a su compañera entre risas. En eso, Lourdes comenzó con su descargo y expresó: “Tuve nueva alarma, le dije 'la pu… que te parió”.

En eso, otros de sus compañeros que no estaban al tanto de lo sucedido le pidieron explicaciones y la joven comentó: "Me despertó ella. La conch... de tu hermana. Estaba re dormida porque me habían dado la pastilla y me levanté para eso. Me asusté".

"Recién acá me dijo 'despiértate nena'. La pu... que te parió. Está todo bien, pero bueno, pará", finalizó la participante con poca paciencia en la nueva convivencia.