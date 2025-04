Catalina Gorostidi se sinceró sobre su salud tras quedar eliminada de Gran Hermano: "Me sentía..."

“Cuando entro a mi la producción me asegura que si yo necesitaba algo, lo que sea, ellos me iban a cuidar y ante la mínima cosa que yo no comiera me iban a sacar volando. Todo eso me lo aclararon muy bien”, contó Cata acerca de su ingreso.

Además, aseguró que sintió muy cuidada y recordó: “En un momento no teníamos más leche y yo fui al confesionario y dije: ‘necesito leche porque necesito recuperarme' y me dieron. Mis compañeros también estaban re atentos”.

“Lo que me estaba pasando a mí, y por eso decidí entrar a la casa, es que me sentía muy oscura, no estaba yendo a los programas y me sentía muy apagada. Me sentía mal conmigo misma, no solo el cuerpo sino mi vida en general”, reconoció.

En ese sentido, remarcó que la casa la ayudó a salir adelante y señaló: “Entrar a la casa fue como una segunda oportunidad, la pasé súper bien, conocí gente re linda que me súper ayudó, y comí un montón”.

"No jugaste a nada": picante ida y vuelta entre Catalina y Gastón Trezeguet en el debate de Gran Hermano 2024

El último domingo Catalina Gorostidi quedó eliminada de la competencia de Gran Hermano 2024 (Telefe) y este martes estuvo en el debate del reality y tuvo un fuerte cruce con el analista Gastón Trezeguet.

Todo sucedió cuando la pediatra daba su opinión del vínculo entre Luz Tito y Tato Algorta: "Pero de Luz hacia Tato nunca vi...". Ahí, intervino Trezeguet picante y disparó: "Igual, Cata, vos no viste las cosas muy bien, podés haber visto cualquier cosa ahí adentro, la verdad".

"Mirá, mi amor, yo jugué increíble. Así que a mí no me vengas a chicanear por degollar un pingüino", le respondió Catalina. "Show diste, lo que jugaste... no jugaste a nada", le respondió Gastón filoso.

"Pero yo entré a dar show, entré a revivir la casa", aseguró la exparticipante. "Son dos cosas diferentes", se la siguió Gastón.

No es la primera vez que los mediáticos tienen un enfrentamiento en vivo. El año pasado Trezeguet la echó en medio de su programa. "Acá tenemos a las chicas. Cata que nos clavó para ir a All Access toda la semana y falta a su trabajo en Se picó. Se puede ir dando por despedida automáticamente", había dicho el productor en aquel momento.