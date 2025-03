El análisis sin filtro de Furia sobre los jugadores de Gran Hermano 2024 y el dardo a Ulises: "Juega..."

Luego, sobre Santiago 'Tato' Algorta, expresó: "Es muy tranquilo. Tiene una buena percepción y me expresó que me quiere conocer. Lo cuidan demasiado, está siempre con gente. No van a dejar que te acerques".

Sobre Selva Pérez, Furia consideró que "es la que le mete onda a todo esto, está en mood de que esto es así y se tiene que acoplar. Es una tipa muy arriba".

De Eugenia Ruiz, remarcó: "Juega para el afuera. Siente que picar y generar conflictos está bien, aunque sean mínimos e indispensables".

Después, sobre la personalidad de Katia 'La Tana' Fenocchio, lanzó: "La veo muy neutral. Creo que si la sacan de quicio es porque la están molestando de verdad. Se puede hablar y convivir con ella tranquilamente".

Por último, de Chiara Mancuso analizó: "Me recibió recontra bien, me dio mi espacio. Sabe tal vez cómo soy, que suelo hablar sola, juego".

La fuerte amenaza de La Tora a Furia tras ingresar a Gran Hermano que causó indignación

Furia se impuso en la votación por el Golden Ticket y volvió como jugadora a la casa más famosa del país, Gran Hermano 2024.

Una cámara siguió a la entrenadora de crossfit durante el trayecto con el auto hasta la puerta de los estudios donde están los participantes encerrados.

"Streamers, esta vez no me den con todo. Denme apoyo. Los amo", exclamó Furia, emocionada por su regreso al reality de Telefe.

Lucila Villar, más conocida como La Tora, levantó el guante y no se quedó callada. "Portate bien y vamos a ver qué hacemos. Si actuás con violencia, vamos a ver", retrucó.

En el pasado, La Tota había sido letal con sus comentarios sobre las escenas más polémicas de Furia, con los gritos e insultos en la casa de Gran Hermano.