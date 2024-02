Agostina no aguantó más y confesó que quiere abandonar la casa de Gran Hermano

"Creo que me afecto más que llegue gente, a que seamos menos. Somos un montón, y no se termina nunca, ya está, no tengo más ganas. También cuando vino mi hija, en el momento fue genial, pero después me afectó un montón", profundizó.

Si bien sus compañeras intentaron darle contención y aseguraron que solo trataba de un mal momento, Agostina remarcó: "Hace dos noches que no duermo bien, no tengo más ganas de estar acá, estoy cansada y me quiero ir".

De esta manera, admitió que para ella la mejor manera de irse seria con ayuda de la gente y no por su propia voluntad. "Me quiero bien, quiero decirle a la gente que el domingo me saquen. Quiero irme a mi casa y no estar mas acá. Ya son casi tres meses, para mi ya es un montón de tiempo, no aguantaría seis ni loca".

A tres días de su reingreso a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) en la instancia del repechaje, Catalina Gorostidi fue por todo al momento de la nominación y le dio dos votos a su ex amiga, Agostina Spinelli, si bien en un primer momento la policía fue una de las hermanitas que más celebró su vuelta.

Lo cierto es que bastaron pocos minutos para que Agos se diese cuenta de la fría distancia de la pediatra, ubicándose claramente junto a Furia. Así las cosas, en su primera nominación en esta segunda chance dentro del reality, Cata apuntó directa contra ella para eliminarla y esbozó sus argumentos.

“Yo vine con mucha información de afuera y muchas cosas por ahí no las entendía, pero le prometí a la gente que iba a venir a sacar a dos personas que yo quería y que no me gustaban las actitudes que habían tenido. Entrando a esta casa me di cuenta de que no me equivoqué, y ellos tampoco”, comenzó explicando Cata para luego votar dándole dos votos a Agostina y uno a Licha.

“No me gustan sus actitudes, así que le voy a dar dos votos a Agostina. Me duele un poco, porque es una persona, como dijo Furia, que no es que no la queremos, pero no me gustó para nada el recibimiento que tuvo conmigo ”, argumentó y sumó picante: “Me parece que está siendo muy falsa. Y si ella cambió en algo, bueno, lo lamento, pero a mí esa junta con Lisandro no me gusta, no me gusta para nada”.

Para finalizar su argumentación contra una de las personas que más la esperaba, junto a Furia por supuesto, Gorostidi agregó: “Tampoco me gustó las cosas que dijo de Juliana, como lo dije afuera, lo vuelvo a repetir adentro. Así que dos votos para ella”.

Asimismo, Catalina prosiguió con su nominación. “Le doy un voto a Lisandro. Otra persona que le prometí a la gente que me gustaría entrar a intentar sacar. Creo que es muy soberbio en un montón de cosas, que manipula de una forma que no está buena a los demás en la casa. Obviamente que no todos. Me gustaría que se pueda ir para que la casa esté un poco más tranquila”, disparó estratégica.

Y finalizó su justificación, deslizando: “Creo que a los dos les cayó mal mi entrada, o por lo menos después cómo me fui manejando, que yo siempre me manejé igual. Así que bueno, ninguno de los dos me molestaría que se vayan, al contrario”.