Explosivo chat: la maldad que la China Suárez dijo sobre Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña

Fiel a su estilo, Latorre no se quedó callada y le contestó: “Nadie me mantuvo. Vos querías que te mantengan, lo lograste tarde”. Luego de eso, Suárez habló sin filtros sobre sus exparejas: “Por eso estuve con ratas y no me casé con ningún jugador de fútbol a los 20″.

“¿La nipona diciendo que los padres de los hijos son dos ratas? Qué linda mina", comentó Yanina en la historia que subió a su Instagram junto a su captura de pantalla. En sus palabras, hizo referencia a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, con quienes la China tuvo a Amancio, Magnolia y Rufina.

Luego del sinfín de críticas tras exponer a sus hijos en los festejos del Galatasaray, está claro que la cruzada de la China Suárez por hacerle saber al mundo, y sobre todo a Wanda Nara, que le ganó la batalla a la mediática quedándose con Mauro Icardi, la ex Casi Ángeles volvió a provocar a su enemiga.

Lo cierto es que desde estadía en Turquía junto al futbolista, la China compartió en las últimas horas un provocativo video donde se la ve comiendo en el restó al que Wanda Nara solía ir junto a sus hijos cuando vivía en aquel país.

Así, tras compartir en sus Instagram Stories imágenes del atardecer en Estambul y un recorrido por una de las autopistas de la ciudad, Suárez posteó un video mostrando el lugar elegido para comer.

En la historia virtual pudo verse la mano de ella mojando una frutilla en una compotera con crema. Pero el detalle fue la servilleta del restó, dejando saber que se trataba de Godiva. Nada menos que el local gastronómico preferido de Wanda al que solía ir junto a Francesca e Isabella a la salida del colegio, según aseguraron enfurecidos los fanáticos de la mayor de las Nara al reaccionar picantes contra la China.