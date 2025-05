Morena Rial se confesó en LAM y apuntó contra su mamá, Silvia D'Auro: "Siempre fue un monstruo"

"¿Te pesó la fama", le consultó el cronista Santiago Riva Roy. "Y sí, pesa. Yo estoy bien, no me falta nada. Mis hijos tienen salud, yo tengo salud. Quizás me merecía una infancia más normal", afirmó Morena.

Luego, la madre de Francesco y Amadeo reflexionó: "Mucho de lo que soy es también lo que pasé. Todos hubiéramos querido que algunas cosas fueran diferentes. No digo que es mala suerte; dentro de todo, estoy bien. No me falta nada. Mis hijos tienen salud y yo también".

Después, contó: "Siempre supe que era adoptada. Mi papá siempre nos dijo que había mucha maldad en la calle, que no podés esperar que venga alguien y te lo diga. Nos inculcó eso desde siempre".

Acto seguido, el movilero le preguntó por su relación con su mamá, Silvia D'Auro. "Siempre fue un monstruo. Desde el minuto cero. No se cambia de la noche a la mañana. Nunca lo entendí... Etodo el mundo dice que tenía problemas psiquiátricos", sostuvo.

"Desde mi punto de vista, creo que sí, pero no era algo que tratara. Le servimos de escudo para que no se terminara la relación. Después lo pudo sostener varios años más, volviéndolo loco. Éramos el intermedio entre ellos dos, para que no se rompiera una relación que ya estaba rota", agregó Morena.

Morena Rial, gritos y escándalo en el juzgado: "Fue grosera e irrespetuosa"

Este lunes en DDM (América TV) contaron en exclusiva que Morena Rial protagonizó un escándalo durante su última presentación en el juzgando.

"Tuvo un ataque de furia", dio a conocer Mariana Fabbiani para luego presentar a Martín Candalaft con los detalles de lo que ocurrió.

"Ella tiene que presentarse todas las semanas en la Justicia. El viernes, la secretaria le dice: 'vas a tener que presentar las constancias de la terapia'", sumó el experto en policiales.

Martín Candalaft indicó que, en ese momento, la mediática tuvo un entredicho con la secretaria del juzgado, a quien le habría dicho que debió cambiar reiteradas veces de profesional. "¿Qué quiere que haga si con todos me llevo mal?", habría sido la respuesta de Morena.

Tras el ataque de la hija de Jorge Rial, la secretaria del juzgando realiza un informe y lo eleva a la jueza, donde narra lo que ocurrió. "Se dirigió de manera grosera e irrespetuosa hacia mi persona", argumenta en dicho informe.