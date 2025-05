Zulemita Menem le contestó con todo a su hermano Máximo y criticó con dureza a Cecilia Bolocco

Además, Máximo agregó que en su momento, en Argentina, le hicieron la vida imposible y remarcó que actualmente no tiene vínculo con su familia paterna.

En medio de esas declaraciones, Zulemita volvió a hablar y se refirió a su relación con Máximo. “Está bien, qué le voy a hacer. Está influenciado por la madre", disparó en el programa Zona de Estrellas.

"Yo hice un comentario de lo que sé, simplemente eso. Quizás para mí es una amistad, quizás para ellos no”, sumó Zulemita, quien negó tener bloqueado a su hermano en las redes sociales.

En otro momento, la hija del expresidente recordó cómo fue el último encuentro que tuvo con Cecilia y Máximo en nuestro país. "Cuando los veo entrar me acerco a saludarlos, porque no le niego el saludo a nadie, ni quiero estar en conflicto, y Cecilia ni movió la cara. Me vio y me dijo: ¡Apartarte! Fue una reacción horrible, porque me empujó, quise saludar a Máximo y ella puso la mano, me apartó de nuevo y me fui”, rememoró.

Máximo Bolocco Menem habló como nunca antes de la lucha contra su enfermedad: "Mi mamá fue..."

A fines de 2018, a Máximo, hijo del exmandatario argentino Carlos Saúl Menem y de la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, le encontraron un tumor alojado en su cabeza. A sus 15 años, su vida dio un giro inesperado al constatar los análisis la sombra de una esfera de tenis.

El joven mostró señales singulares: fiebre que no cedía, dolores de cabeza fuertes y vista borrosa. Tras ver a un terapeuta, que notó un desgaste extremo, pausó sus estudios. Ahí fue cuando exámenes clínicos exhaustivos destaparon la fuente real de su desazón.





Máximo viajó a EE. UU. , donde arrancó un tratamiento agresivo de quimio y radioterapia. En este tiempo, su madre fue un pilar esencial. “Lo que hizo mi madre fue admirable. Sin ella no estaría contando esto”, dijo en una charla en TV.

En Somos tu voz, el joven narró que afrontar algo tan fuerte de joven fue muy difícil. “En 2018 tuve cosas muy raras. Cada día tenía fiebre y me dolía la cabeza por detrás de los ojos”, contó. Saber del tumor fue algo muy shockeante: “Tenía un tumor como una bola de tenis y vino mi padrastro Pepo. . . y luego ya no me acuerdo de nada”.

Ahora, con 21 años, Máximo vive ayudando a otros. Cuenta su historia en sitios públicos y en redes para apoyar a chicos con males serios. Dice que contar lo que le pasó fue una forma de sentirse mejor.

Sin quejarse, su relato es un mensaje de ánimo y de vencer obstáculos. Dice que “nunca tuvo miedo” y que lo que le ayudó a sanar fue creer en sí mismo y el gran cariño de su madre.