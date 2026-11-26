Cuando le dijeron que lo hacía por cuidarla, lo confirmó: "Totalmente. Yo la cuido. Si él no la cuida, es un tema personal que él deberá pensar".

Qué pasó con Ari Paluch en Rock & Pop

En 2025, Alpha Media, la empresa que gerencia la radio, suspendió a Paluch y emitió un comunicado: "A nuestra audiencia, con quienes tenemos un contrato indestructible, y anunciantes que confían en los medios del Grupo Alpha, les decimos que estamos trabajando para que no vuelva suceder un hecho semejante".

Luego, la empresa informó que Paluch fue desvinculado: "El Grupo Alpha Media informa que en el día de la fecha resolvió la relación contractual de Ari Paluch con FM Rock & Pop y no continuará vinculado a la radio". El episodio generó críticas en redes y entre colegas, entre ellos Beto Casella, que había calificado el comentario como "indefendible".