Ari Paluch apuntó contra Beto Casella después de su cancelación y posterior desvinculación de Rock & Pop. El locutor dio a entender que la salida se produjo por el clima incómodo que, según él, se generaba en el pase con Casella, y que lo llevó a decir un comentario que terminó costándole el puesto: "Estamos haciendo el pase de Beto Casella, Beto estaba totalmente zarpado con el tema sexo, sexo, todos los días sexo, sexo. Había llegado a decir: '¿Te imaginás a tu mujer caminando en bombacha?'. No sé por qué. No me sentía cómodo. Yo creo que en el fondo esa cosa incómoda hizo que yo hiciera un chiste tonto y a partir de eso me fui de Rock and Pop".