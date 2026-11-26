Qué episodio provocó el quiebre entre Andrés Nara y Mauro Icardi

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Nazarena Vélez hizo referencia a la postura que tomó parte del ambiente futbolístico frente al comienzo de la relación entre Wanda e Icardi, en medio de la polémica "icardiada".

"También los hombres se pusieron muy del lado de Maxi por la famosa icardiada. Hasta los jugadores de la Selección tomaron esa postura", comentó la panelista. "Y más que el ambiente futbolístico es muy cerrado. Le cortaron el rostro todos. Encima uno de los episodios, que creo que eso fue el quiebre total con Mauro, fue cuando el más chiquito, que yo soy el padrino aparte de ser el abuelo, le dijo 'papá'. Para mí fue puñal", expresó.

Luego, profundizó en el dolor que le provocó aquella situación y dejó en claro cuál era su postura respecto del lugar de Maxi en la vida de los chicos. "Le dijo papá y para mí papá es Maxi. Y ahí tuvimos un enfrentamiento", aseguró.

Ante la consulta de Nazarena sobre si Icardi les pedía a los nenes que lo llamaran papá, Andrés aclaró que no tenía certezas sobre ese punto. "No, no sé si fue eso", respondió. Sin embargo, insistió en que escuchar al pequeño dirigirse de esa manera al futbolista le había generado un profundo malestar. "Se lo dijo el nene chiquito, pero para mí fue un dolor. Pero aparte, ¿viste cuando hay cosas que son exageradas? Se tatuó todos los chicos de golpe, todo", agregó.