El panelista también se refirió a las conversaciones que, según su información, el actor habría mantenido con Wanda y Ana Rosenfeld. "Vicuña en su momento habló con Ana Rosenfeld y Wanda sobre Mauro. La data que tengo es que Benjamín siente que los nenes cambiaron sus formas. Siente que están maleducados y a él le cuesta ubicarlos", afirmó.

Por último, Riva Roy atribuyó a la China una presunta advertencia a su expareja. "Lo amenazó diciendo que si hablaba con Wanda lo iba a hacer mier…".

Qué dijo Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña habló del encuentro con la China Suárez y Mauro Icardi en Uruguay. Los tres coincidieron el fin de semana pasado en el cumpleaños de Natalia Antolín y Ever Miguez, amigos en común. En Desayuno Americano (América TV), el actor aclaró por qué fue a la fiesta y contó cómo vivió el cruce con su expareja.

“Se habló de un casamiento, pero era un cumpleaños de amigos, Naty y Ever. Son amigos que quiero mucho, de muchos años. Fue una fiesta preciosa y los protagonistas son ellos, no voy a hablar de otra cosa. Fui a darles un abrazo a mis amigos”, explicó.

Cuando le preguntaron si le había incomodado compartir la noche con la actriz, Vicuña le bajó el tono al encuentro. “Es un lugar muy especial, muy bonito. Son amigos que quiero mucho... y nunca va a ser incómodo estar en el cumpleaños de amigos que uno quiere tanto. Somos adultos”, respondió.

El cronista también quiso saber si habían conversado sobre Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común. “Esas cosas se hablan en privado ”, contestó el chileno.

Por último, Vicuña explicó por qué elige seguir viviendo en la Argentina. “El tiempo acomoda algunas cosas. Estar en Argentina no es ningún esfuerzo, es lo que corresponde, con mis hijos, con mis cosas. En Chile me dicen ‘tenés que estar acá’. Pero acá tengo lo más importante, que son mis hijos ”, concluyó.