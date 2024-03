¿Complot? La charla secreta de Furia con Nico sobre cómo eliminar a los nuevos participantes de Gran Hermano

“Escucho cosas tipo: ‘Hay gente que está adentro de la casa desde hace un montón, que no hace nada y se debería ir‘, o dicen que ‘hay personajes que cumplieron su función o que la odian en la casa, pero sigue adentro‘”, le comentó Furia a Nico.

Asimismo, reparó que a pesar la buena onda con que los recibieron al principio, ahora les conviene marcar territorio. “Los recibimos re bien, pero parece que hay que ser territorial porque si no...”, advirtió seria.

Y le confió algo que le dijo Isabel de Negri antes de ser expulsada: “Para mí, los del repechaje van a durar poco. Lo que están hace 3 meses se lo merecen más que cualquier otra persona. Lo que Isabel me marcó es que hay dos personas que nunca son nominadas, tienen un fandom terrible y, seguramente, lleguen a la final”.

Fue por todo esto que Furia le pidió al modelo que esté muy atento a cada uno de los movimientos de la casa para que los hermanitos que están desde el día 1 en juego puedan protegerse. “Te estoy pidiendo que me escuches y no es que quiera ser más que vos. Sino porque necesito que entiendas cómo nos cubrimos acá”, concluyó Juliana.

La confesión de Furia en Gran Hermano sobre los atributos sexuales de Mauro: "Ahí lo hay..."

En las últimas semanas, la casa de Gran Hermano se puso más caliente que nunca. La llegada de los nuevos participantes encendió a los jugadores que están desde el inicio del reality de Telefe.

Esta semana se conoció que Furia tuvo un encuentro íntimo muy hot con Mauro Dalessio. El resto de los participantes enloquecieron al enterarse de lo que ocurrió debajo de las sábanas.

En las últimas horas, en una charla en la habitación con algunas de sus compañeras, Juliana Scaglione habló de los atributos sexuales del recién llegado al juego. En la conversación, la estratega dejó en claro que quedó un poco decepcionada con el muchacho.

“Yo ya la vi y no la tiene re larga. Ahí no hay ninguna cosa larga. Lo único que voy a decir es que me parece que bailó”, afirmó, mientras sus compañeras la miraban atónitas.

Furia elogió el físico de Mauro, pero lo destrozó cuando le preguntaron por sus atributos. “Podes tener un re cuerpo, pero cuando no tenés, no tenés…”, sentenció.