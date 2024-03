Gran Hermano: la pregunta sin filtro que Furia le hizo a Mauro en la cama

Tras ello, Furia avanzó con la siguiente pregunta al consultar, entre filosa y repleta de ansiedad cual adolescente, "¿Viniste en modo fuckboy o te están pasando cosas?". Fue allí cuando Mauro deslizó picante: "No, vine en modo fuckboy, pero la verdad, que muy bien".

Furia y Mauro - fuckboy - captura GH2023.jpg

En tanto, avanzando con su plan para hacerse fuerte dentro del juego, el nuevo musculoso dentro de la casa de Gran Hermano 2023 también hizo algunas preguntas a Furia, quien lo sorprendió con sus respuestas.

"¿Estarías con otra persona que no sea yo adentro de la casa?", quiso saber Mauro y Juliana fue tajante con un certero "No". "¿No? ¡Exclusividad!", repreguntó visiblemente sorprendido. En ese momento la doble de riesgo miró a cámara y pidió: "Gente, no me lo saquen... Pero que te dé exclusividad corporal no significa que vos no puedas hacer nada. ¡Miren lo que trajeron! Es gigante. Gracias".

"Lo bueno es que por lo menos te divertís conmigo. Eso me gusta. Siento que te relajás", atinó a reaccionar el participante antes de irse a comer, mientras que la hermanita sentenció feliz: "Yo pedí a alguien que hable, que esté fuerte ¡y la jeta que tenés!".

Embed

Furia y Mauro hicieron el amor en Gran Hermano y Rosina los espió

Tras pasar la noche junto días pasados, durmiendo acurrucados, Juliana “Furia” Scaglione y Mauro DAlessio encendieron la pasión y se sacaron chispas bajo las sábanas en la casa de Gran Hermano (Telefe), donde el resto de los participantes no podían creer lo que estaban viviendo.

Furia y Mauro

Después de dormir juntos en la cama de la entrenadora, la situación hacía prever a los espectadores más optimistas que tarde o temprano algo iba a pasar entre los participantes, pero nada los preparó para la “siestita” que compartieron.

En El debate, Santiago del Moro presentó las imágenes en la que ambos dan el consentimiento y luego se entregan a la pasión, bajo ocasionales interrupciones de otros participantes, que no sabían lo que estaba ocurriendo bajo las sábanas, ya que no era el horario más adecuado.