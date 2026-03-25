¿Vuelve Furia Scaglione a Gran Hermano? El abandono de un participante encendió todas las alarmas

Por ahora, no hay confirmación oficial, pero la posibilidad de que Furia vuelva a entrar a la casa genera expectativa entre los seguidores. Su estilo explosivo y su fuerte personalidad prometen, de concretarse, reavivar la dinámica del juego y sumar un nuevo capítulo a la historia de Gran Hermano.

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Qué participante abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Tras el fuerte derecho a réplica de Carmiña, con el que intentó defenderse de las acusaciones por comentarios racistas, comenzó a circular una versión que podría cambiar el rumbo del reality: Mavinga estaría evaluando dejar la casa de Gran Hermano.

La participante habría quedado muy afectada después del encuentro con la periodista paraguaya y, desde ese momento, empezó a cuestionar su permanencia en el programa. El cara a cara no le habría traído calma, sino que removió emociones y conflictos internos que ya venía arrastrando, lo que la llevó a pensar en la salida.

Guido Zaffora dio detalles en DDM (América TV): "Mavinga dijo que se quiere ir de la casa. Le pregunté a mis fuentes y lo que me dicen desde adentro es que ella viene extrañando a sus hijas y que lo de Carmiña ayer fue determinante. En un momento, ella dice: 'cuando afuera se armó revuelo', y le dijo algo de las hijas; Mavinga debe pensar qué les pasa a sus hijas".

A lo dicho se sumó Santiago Riva Roy, quien aseguró que la producción ya está interviniendo: "Está yendo gente de producción a verla, veremos si se va. Hay reunión cumbre en Telefe por el tema Mavinga". Poco después, Santiago del Moro confirmó en sus redes lo que se venía anticipando en el programa de Mariana Fabbiani:"Nos informa el Big que, lamentablemente, esta noche alguien se retira del juego: abandono. Hoy, a las 22:15, gala de nominación".

Así, la tensión dentro de la casa se intensifica y todo indica que el reality podría perder a una de sus figuras más comentadas, en un giro inesperado que promete sacudir la dinámica del juego.

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