El Chino Leunis enfrentó los rumores de pelea con Ian Lucas en MasterChef: "Estamos saturados"

"Puede pasar pero hay buena energía que es lo más importante", manifestó. Y en cuanto a las preferencias de la producción por algún participante, remarcó: "Todos en algún momento tenemos alguna ayuda de la producción porque no llegamos o algo, matener tantos talentos con tantos compromisos no es fácil".

"Estamos saturados pero falta muy poco, seguimos cocinando, estamos ahí en la recta final. El que aguante y esté más enfocado va a ser el que tenga más chances de ganar. Estamos muy cerquita pero un día que pisas el palito y estás afuera. Paso a paso, venimos bien, en carrera y eso es lo importante", concluyó el Chino Leunis remarcando el desgaste lógico de todos los participantes en la instancia final del reality gastronómico.

Qué dijo Ian Lucas sobre los roces con el Chino Leunis en MasterChef Celebrity

Ian Lucas fue consultado por Intrusos sobre los rumores de clima tenso con el Chino Leunis en el reality MasterChef Celebrity y lanzó picante: "Y bueno... Algunas cositas hay. Siempre están los raspones de la competencia. Yo tengo la frase de lo que pasa en el partido queda en el partido, es muy así".

"Todos quieren ganar, el que dice que no es mentira", agregó entre risas el joven Youtuber. Sobre su ausencia a la cena que organizó Leunis en su casa, lo que agigantó los rumoresd de tensión entre los dos, explicó qué fue lo que le impidó estar presente.

"Iba a ir, estaba cansado en serio. A mí se me nota todo, a ustedes no los puedo chamullar nunca. Está bueno tener tu tiempo después de la grabación y estar un poco solo", argumentó.

Consultado sobre el cruce al aire con el Chino Leunis en el ciclo que conduce Wanda Nara, Ian Lucas puntualizó: "Tal vez tuvo un mal día y respondió mal, ni idea. Yo no murmuro, yo hablo, la hago corta. Si hay alguien tiene algún problema conmigo que venga y lo hablamos, no hay drama. Estoy muy feliz disfrutando el último tramo (del programa)".