El Chino Leunis tuvo una pésima noche tras el mal augurio de Germán Martitegui: "La va a cag..."

Frente al jurado, no ocultó su decepción: “Emplaté pero la verdad que hoy no estoy honrando a mis maestros, que son ustedes, ni a mi trayectoria en el programa. Este no es un plato que me deje contento”.

Si bien Damián Betular le marcó que la milanesa estaba bien y lo invitó a no venirse abajo, Donato fue directo al hueso: “Los sabores se están pero ya estamos a la altura del programa 80 casi, dale, ¿no te gusta ir a la final? Dale, es por eso que estás enojado”.

Las palabras lo reconfortaron en parte, aunque no alcanzaron para cambiar su destino: Leunis terminó yendo directo a la gala de eliminación, junto a Andy Chango, Marixa Balli, Susana Roccassalbo y La Joaqui, en una noche que lo dejó golpeado pero con ganas de no bajar los brazos.

Qué dijo Ian Lucas sobre sus cruces con el Chino Leunis

Ian Lucas se convirtió en una de las grandes sorpresas de MasterChef Celebrity, el ciclo de cocina de Telefe que conduce Wanda Nara, y ya se perfila como uno de los posibles finalistas.

En diálogo con Intrusos (América TV), el joven artista habló sin vueltas sobre la intensidad de esta etapa del certamen. “Está re picante, cada uno está haciendo lo suyo. Desde el primer día dije que quería ganar y sigo a fondo con eso”, expresó, dejando en claro que no piensa aflojar.

Al ser consultado por las versiones de roces con Chino Leunis durante las grabaciones, Ian no esquivó el tema: “Siempre hay choques propios de la competencia. Yo soy de los que piensan que lo que pasa en el partido queda en el partido. Todos quieren ganar, el que diga que no, miente”, lanzó entre risas.

También explicó por qué no asistió a una cena que organizó el conductor en su casa: “Tenía ganas de ir, pero estaba agotado de verdad. Después de grabar está bueno tomarse un tiempo para uno, bajar un cambio y estar tranquilo”.

Sobre la tensión puntual con Leunis, fue directo: “Capaz tuvo un mal día y contestó mal, no sé. Yo no ando murmurando, si hay algo se habla de frente y listo. No tengo problema con nadie y estoy disfrutando muchísimo este tramo final”.

Para cerrar, apareció su mamá y sorprendió al opinar sobre los rumores que vincularon sentimentalmente a su hijo con Evangelina Anderson. “La banco”, dijo sin dudar. Ian, entre risas, remató: “Igual ya se conocían”.