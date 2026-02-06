Ian Lucas se plantó ante los roces con el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: "Que venga y..."

Sobre la tensión con el Chino Leunis en el ciclo que conduce Wanda Nara, aseguró: "Tal vez tuvo un mal día y respondió mal, ni idea. Yo no murmuro, yo hablo, la hago corta. Si hay alguien tiene algún problema conmigo que venga y lo hablamos, no hay drama. Estoy muy feliz disfrutando el último tramo (del programa)".

En el final, apareció la madre de Ian Lucas y le dio su aprobación a Evangelina Anderson ante los rumores que lo vincularon a su hijo. "La banco", aseguró la mujer. Y el joven cerró: "Ya se conocían igual".

La dura definición de Ian Lucas que sentenció su vínculo con Evangelina Anderson

Ian Lucas contó cómo se dio el final de su vínculo con Evangelina Anderson después de todos los rumores que nacieron el año pasado en las grabaciones de MasterChef Celebrity.

El Youtuber se encargó de aclarar que él no se enamoró solo por un jugueteo de un reality de televisión y que se muestra tal cual es en la vida real.

"Mi enojo quedó en el año pasado. Hay muchas cosas que no son para la cámara, que no se saben, pero está todo bien", expresó el cantante en diálogo con el programa SQP (América Tv).

"Lo que ven es lo que soy. Ese día estaba mal, me pedían que sonría y no podía. Estaba triste", reveló sobre la escena donde se produjo el reencuentro entre los dos que generó un shippeo en el exterior.

"Hoy en día está todo super bien. Cada uno por su lado, a ella ya la están vinculando con otra persona", dijo después sobre los rumores que vincularon a Evangelina Anderson con Maxi Appap, cantante del grupo de cumbia 18 Kilates.

Y finalizó categórico cerrando la puerta a futuro para la modelo: "No doy segundas oportunidades".