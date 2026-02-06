Ian Lucas se plantó ante los roces con el Chino Leunis en MasterChef Celebrity: "Que venga y..."

Ian Lucas sin duda es una de las revelaciones del reality MasterChef Celebrity (Telefe) encaminándose para llegar a la gran final del programa que conduce Wanda Nara.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Ian Lucas habló en una nota con Intrusos sobre la tensión con el Chino Leunis en las grabaciones del programa MasterChef Celebrity.
Ian Lucas sin duda es una de las revelaciones del reality MasterChef Celebrity (Telefe) encaminándose para llegar a la gran final del programa que conduce Wanda Nara.
En una nota con Intrusos (América Tv), el cantante y Yotuber se refirió primero a cómo vive esta instancia en el ciclo gastronómico: "Está picante, cada uno está haciendo su trabajo. Lo dije desde el principio que mi intención era ganar así que sigo enfocado en ese camino a full", aseguró.
Consultado por el cronista por las rispideces con el Chino Leunis en las grabaciones, Ian Lucas se sinceró: "Y bueno... Algunas cositas hay. Siempre están los raspones de la competencia. Yo tengo la frase de lo que pasa en el partido queda en el partido, es muy así".
"Todos quieren ganar, el que dice que no es mentira", agregó entre risas. Y sobre su ausencia a la cena que organizó el conductor en su casa, el Youtuber explicó: "Iba a ir, estaba cansado en serio. A mí se me nota todo, a ustedes no los puedo chamullar nunca. Está bueno tener tu tiempo después de la grabación y estar un poco solo".
Sobre la tensión con el Chino Leunis en el ciclo que conduce Wanda Nara, aseguró: "Tal vez tuvo un mal día y respondió mal, ni idea. Yo no murmuro, yo hablo, la hago corta. Si hay alguien tiene algún problema conmigo que venga y lo hablamos, no hay drama. Estoy muy feliz disfrutando el último tramo (del programa)".
En el final, apareció la madre de Ian Lucas y le dio su aprobación a Evangelina Anderson ante los rumores que lo vincularon a su hijo. "La banco", aseguró la mujer. Y el joven cerró: "Ya se conocían igual".
Ian Lucas contó cómo se dio el final de su vínculo con Evangelina Anderson después de todos los rumores que nacieron el año pasado en las grabaciones de MasterChef Celebrity.
El Youtuber se encargó de aclarar que él no se enamoró solo por un jugueteo de un reality de televisión y que se muestra tal cual es en la vida real.
"Mi enojo quedó en el año pasado. Hay muchas cosas que no son para la cámara, que no se saben, pero está todo bien", expresó el cantante en diálogo con el programa SQP (América Tv).
"Lo que ven es lo que soy. Ese día estaba mal, me pedían que sonría y no podía. Estaba triste", reveló sobre la escena donde se produjo el reencuentro entre los dos que generó un shippeo en el exterior.
"Hoy en día está todo super bien. Cada uno por su lado, a ella ya la están vinculando con otra persona", dijo después sobre los rumores que vincularon a Evangelina Anderson con Maxi Appap, cantante del grupo de cumbia 18 Kilates.
Y finalizó categórico cerrando la puerta a futuro para la modelo: "No doy segundas oportunidades".