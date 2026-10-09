El dramático accidente de Rocío Robles en MasterChef Celebrity que la hizo quebrarse en plena cocina

Mientras la participante intentaba recomponerse, el jurado buscó quitarle dramatismo a la situación con una frase que mezcló consuelo y humor. “No pasa nada, te quedó divino. Te hizo un favor que se te caiga porque le ibas a poner una barbaridad, una sopa”, le aseguró.

Lejos de limitarse a las palabras, Betular se puso a limpiar el piso y convocó a los demás participantes para que también le dieran una mano a Rocío, que seguía angustiada por lo ocurrido. El gesto convirtió el accidente en una escena de compañerismo en plena competencia.

Lizy Tagliani se acercó para abrazarla, mientras que Edith Hermida se mostró dispuesta a ayudarla con lo que necesitara para continuar con la preparación. En un momento en el que los nervios y el reloj suelen jugar en contra, la participante recibió una dosis de apoyo que fue más allá de la cocina.

Betular, por su parte, intentó darle el empujón final para que dejara atrás el percance y siguiera adelante. “Ya está, una lloradita y a seguir”, lanzó.

Cuál fue la advertencia de Maru Botana a Alejandro Lerner que terminó en un accidente en MasterChef Celebrity

Durante la gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe), un imprevisto protagonizado por Maru Botana sorprendió tanto a los participantes como al público. Mientras recorría las estaciones para observar el trabajo de los concursantes, la cocinera vivió un incómodo momento al acercarse al puesto de Alejandro Lerner.

Todo ocurrió cuando la jurado se detuvo frente a la mesada del músico para seguir de cerca el desarrollo de su receta. Atenta al proceso de cocción, le marcó un detalle que consideró importante para evitar problemas con la preparación. "¿Cómo viene la milanesa? Ojo que no se te pase este aceite, estate atento, eh", le comentó Maru al artista.

Mientras describía los productos y sabores que había elegido para su plato, Lerner continuó trabajando normalmente. Pero al instante de incorporar la milanesa a la sartén, se produjo una salpicadura inesperada y parte del aceite terminó impactando cerca del ojo de la integrante del jurado.

La reacción fue inmediata. Maru se apartó rápidamente de la estación tras el incidente, que por unos momentos generó preocupación en el estudio. De todos modos, la situación no pasó a mayores y terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas de la noche.

"Maru me miró con cara de puteada", dijo en su entrevista individual.

De esta manera, una situación cotidiana de cocina terminó aportando una cuota de humor inesperada a la competencia. Entre el aceite caliente, los nervios propios del desafío y la reacción de la jurado, Lerner intentó retomar la concentración para completar su plato mientras Maru optaba por mantenerse a prudente distancia de la sartén.