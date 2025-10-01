El desesperado mensaje de Camilota sobre el momento crítico de su hermano Thiago medina: "Sentía que moría"

Mientras tanto, Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, la misma ciudad donde sufrió el accidente en moto al chocar contra un vehículo que doblaba en U. Tras dos operaciones —y con la posibilidad de una tercera— su estado sigue siendo delicado, pero los médicos destacan su evolución. De hecho, en los momentos más complicados tuvieron que “darlo vuelta” para que pudiera respirar. Hoy, cuando las esperanzas parecían agotarse, el joven demuestra que su recuperación es posible. Y su hermana lo resume de la manera más clara: para ella, Thiago está viviendo un verdadero milagro.

image

¿Cuál fue la reacción de Thiago Medina al ver a sus hijas?

Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el grave accidente que sufrió con su moto.

En las últimas horas se supo que el joven abrió los ojos, habló y mostró señales de recuperación. Si bien todavía falta bastante para que reciba el alta, el ex Gran Hermano avanza de manera gradual.

A través de un posteo en su Instagram, Daniela Celis compartió detalles sobre su estado de salud. "Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo. Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros", contó la ex GH.

La morocha también reveló que Thiago pudo ver videos de sus gemelas, Laia y Aime, lo que le provocó una sonrisa. "Vio videos de sus bebés y se puso contento", precisó.

Para cerrar, agregó: "Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando".