A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ABRIÓ SU CORAZÓN

El desesperado mensaje de Camilota sobre el momento crítico de su hermano Thiago Medina: "Sentía que moría"

Camilota compartió un profundo mensaje en sus redes sobre los días de internación de su hermano Thiago Medina en terapia.

1 oct 2025, 17:08
El desesperado mensaje de Camilota sobre el momento crítico de su hermano Thiago medina: Sentía que moría
El desesperado mensaje de Camilota sobre el momento crítico de su hermano Thiago medina: Sentía que moría

El desesperado mensaje de Camilota sobre el momento crítico de su hermano Thiago medina: "Sentía que moría"

Después de veinte días de angustia, miedo y desolación, llegaron noticias que trajeron alivio y esperanza sobre la salud de Thiago Medina. El ex Gran Hermano abrió los ojos, dejó atrás la “asistencia mecánica” y ahora respira a través de una cánula. Incluso pudo tener un breve contacto con sus familiares, un avance que parecía impensado en los momentos más críticos. Sin embargo, su hermana Camilota no olvida aquellos días de incertidumbre y eligió reflexionar públicamente sobre lo vivido.

"Gente, quiero abrir mi corazón con todos ustedes", comenzó en un mensaje cargado de sensibilidad y con la necesidad de expresar todo lo que había atravesado. "Hubo momentos en los que sentí que me moría en vida, que la angustia me ahogaba y que no había salida", confesó al recordar la etapa más delicada del cuadro clínico de Thiago, cuando junto a Daniela Celis pedían que no se cortaran las cadenas de oración.

Leé también

Daniela Celis dio un nuevo parte médico de Thiago Medina a semanas del dramático accidente: "Por favor..."

daniela celis dio un nuevo parte medico de thiago medina a semanas del dramatico accidente: por favor...

Hoy, mucho más tranquila y aliviada por los signos de recuperación de su hermano, Camilota compartió su fe y gratitud: "Hoy, gracias a Dios y a la fuerza de la oración, mi hermano está despierto. ¡Es un milagro!". En su cuenta de Instagram, donde viene relatando paso a paso lo que ocurre en el hospital, volvió a agradecer el acompañamiento recibido: "Quiero agradecerles de todo corazón por cada mensaje, cada oración, cada palabra de aliento que me sostuvieron en este momento tan duro. Ustedes estuvieron ahí cuando más lo necesitaba".

Con la misma sinceridad, también aclaró que continuará con las publicidades en sus redes sociales porque "todo esto de ir y venir acá genera gastos que son muy grandes". Y mirando hacia adelante, dejó una reflexión profunda: "Esto nos sirve para recordar que la vida es frágil, que hay que abrazar y disfrutar a quienes tenemos al lado, y que Dios existe y hace milagros. Gracias por estar", acompañando sus palabras con un corazón rojo y un emoji de manos unidas.

Mientras tanto, Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, la misma ciudad donde sufrió el accidente en moto al chocar contra un vehículo que doblaba en U. Tras dos operaciones —y con la posibilidad de una tercera— su estado sigue siendo delicado, pero los médicos destacan su evolución. De hecho, en los momentos más complicados tuvieron que “darlo vuelta” para que pudiera respirar. Hoy, cuando las esperanzas parecían agotarse, el joven demuestra que su recuperación es posible. Y su hermana lo resume de la manera más clara: para ella, Thiago está viviendo un verdadero milagro.

image

¿Cuál fue la reacción de Thiago Medina al ver a sus hijas?

Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras el grave accidente que sufrió con su moto.

En las últimas horas se supo que el joven abrió los ojos, habló y mostró señales de recuperación. Si bien todavía falta bastante para que reciba el alta, el ex Gran Hermano avanza de manera gradual.

A través de un posteo en su Instagram, Daniela Celis compartió detalles sobre su estado de salud. "Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo. Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros", contó la ex GH.

La morocha también reveló que Thiago pudo ver videos de sus gemelas, Laia y Aime, lo que le provocó una sonrisa. "Vio videos de sus bebés y se puso contento", precisó.

Para cerrar, agregó: "Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando".

image

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Thiago Medina Gran Hermano

Lo más visto