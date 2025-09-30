Camilota expuso la feroz interna que se desató en su familia, en plena recuperación de Thiago Medina

Thiago Medina

¿Qué es lo que hizo despertar a Thiago Medina luego del accidente con su moto?

Esta semana, Daniela Celis y su ex cuñada, Camila Deniz, compartieron una excelente noticia: Thiago Medina se despertó y logró comunicarse con ellas. El joven continúa internado en terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

"Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado. Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos", expresó Camilota en un posteo en sus historias.

La hermana de Thiago también compartió un video en el que se mostró muy emocionada y agradecida. En la grabación atribuyó la recuperación del ex Gran Hermano a las oraciones y la fe de quienes se solidarizaron con la situación.

"Solo les vengo a decir por acá: 'Gracias por estar, por cada oración, por trasmitirnos luz, paz y buena energía'. Estoy muy emocionada. Feliz", comenzó diciendo la joven.

"Sentía que el alma me volvió a cuerpo. Mi hermano se despertó y habla. Gracias a todos y cada uno de ustedes, que estuvieron acompañando con mensajes y oraciones", completó Camilota, profundamente emocionada.

¿Cuándo nacieron las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis?

Las hijas gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis, Aimé y Laia, nacieron el 29 de enero de 2024 en la mañana, alrededor de las 10:43, en una cesárea programada en una clínica de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por la propia Daniela a través de sus redes sociales, donde compartió su emoción y agradecimiento por la llegada de sus pequeñas.