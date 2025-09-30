A24.com

Camilota expuso la feroz interna que se desató en su familia, en plena recuperación de Thiago Medina

Camila Deniz publicó un mensaje en sus redes, donde dejó al descubierto la tremenda interna que explotó en la familia de Thiago Medina.

30 sept 2025, 15:06
Thiago Medina sigue luchando tras el grave accidente que sufrió el 12 de septiembre, que lo dejó internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. La buena noticia es que en los últimos días Thiago reaccionó a estímulos, abrió los ojos y hasta mostró señales de conciencia frente a sus seres queridos, Daniela Celis, su ex pareja, y su hermana Camila Deniz.

Mientras la recuperación de Thiago avanza de manera muy lenta, desde su entorno familiar se filtró un hecho inesperado. Este martes, Camila utilizó su cuenta de Instagram para compartir un parte sobre la salud de Thiago, aunque la historia que subió después fue la que realmente llamó la atención y encendió las alarmas.

La hermana del ex Gran Hermano mostró una foto de Romina Uhrig junto a una frase cargada de tensión hacia los suyos. Camilota expresó el cariño y la cercanía que siente por la ex participante de GH y dejó en evidencia las tensiones que afloran en este momento: “La siento más familiar a ella que a mi propia familia”, escribió con un dejo amargo.

La publicación de Camila expuso un malestar que hasta ahora se mantenía en silencio y abrió la puerta a especulaciones sobre posibles tensiones dentro de la familia de Thiago. Aunque no brindó más explicaciones, sus palabras no pasaron inadvertidas y dejaron flotando la idea de un distanciamiento justo en el momento más delicado para el joven.

¿Qué es lo que hizo despertar a Thiago Medina luego del accidente con su moto?

Esta semana, Daniela Celis y su ex cuñada, Camila Deniz, compartieron una excelente noticia: Thiago Medina se despertó y logró comunicarse con ellas. El joven continúa internado en terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

"Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago. Recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo. Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado. Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos", expresó Camilota en un posteo en sus historias.

La hermana de Thiago también compartió un video en el que se mostró muy emocionada y agradecida. En la grabación atribuyó la recuperación del ex Gran Hermano a las oraciones y la fe de quienes se solidarizaron con la situación.

"Solo les vengo a decir por acá: 'Gracias por estar, por cada oración, por trasmitirnos luz, paz y buena energía'. Estoy muy emocionada. Feliz", comenzó diciendo la joven.

"Sentía que el alma me volvió a cuerpo. Mi hermano se despertó y habla. Gracias a todos y cada uno de ustedes, que estuvieron acompañando con mensajes y oraciones", completó Camilota, profundamente emocionada.

¿Cuándo nacieron las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis?

Las hijas gemelas de Thiago Medina y Daniela Celis, Aimé y Laia, nacieron el 29 de enero de 2024 en la mañana, alrededor de las 10:43, en una cesárea programada en una clínica de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por la propia Daniela a través de sus redes sociales, donde compartió su emoción y agradecimiento por la llegada de sus pequeñas.

