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Quién es el misterioso hombre al que Daniela Celis engañó con Thiago Medina en Gran Hermano

Daniela Celis confirmó que le fue infiel al hombre con el que estaba saliendo antes de su ingreso a Gran Hermano. ¿De quién se trata?

Quién es el misterioso hombre al que Daniela Celis engañó con Thiago Medina en Gran Hermano

La ex participante de Gran Hermano, Daniela Celis, volvió a quedar en el centro de la escena tras una confesión íntima que no pasó desapercibida. En una reciente entrevista, la influencer habló sin filtros sobre uno de los episodios más polémicos de su vida amorosa: cuando le fue infiel a su pareja de entonces con Thiago Medina dentro de la casa más famosa del país.

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Durante su paso por el streaming Casino Deluxe, la charla tomó un giro inesperado cuando le preguntaron por la peor traición que había cometido en una relación. Sin rodeos, respondió: “Bueno, fue serle infiel”, dejando en claro que no esquiva su pasado. A partir de ahí, reconstruyó el vínculo que mantenía antes de ingresar al reality.

Según relató, estaba en una relación de cinco años con un hombre veinte años mayor, con quien convivía y había construido un vínculo sólido. “Antes de entrar a la casa, yo estaba con una persona de una relación de 5 años, él tenía 20 años más que yo. Era muy libre, muy respetuosa y aprendí muchísimo con ese hombre, me hizo muy grande el corazón”, recordó sobre ese misterioso personaje que hoy vuelve a estar en el foco.

Aunque nunca reveló su identidad, con el tiempo trascendieron algunos datos sobre él: se trataría de un supervisor del área de enfermería en el Hospital Italiano, de perfil completamente bajo y alejado de cualquier tipo de exposición mediática. Un contraste total con el mundo al que Daniela ingresaría poco después.

El acuerdo entre ambos, antes de que ella entrara a Gran Hermano, era claro: pausar la relación durante su participación, pero sin involucrarse con terceros. Sin embargo, la historia tomó otro rumbo dentro de la casa. “Yo en la casa me enamoro, tengo relaciones sexuales, ocho veces en un día con Thiago, hice de todo en todos lados. Te imaginarás cuando salí...”, confesó, en referencia a su intenso vínculo con Medina.

El regreso a la vida real fue uno de los momentos más duros que tuvo que atravesar. “Ese hombre tenía mis cosas, mi teléfono, mi ropa. Yo vivía con él, estuvimos cinco años juntos y yo jamás lo vi llorar”, contó. La escena del reencuentro quedó marcada a fuego: “Me miró y me dijo por qué y se puso a llorar. Lo vi destrozado. Él fue siempre leal conmigo, me ayudó en un montón de cosas, fue una gran persona para mí, no podía verlo la cara, se me caía la cara de vergüenza, me moría, no sabía qué decirle, qué hacer”.

Con el paso del tiempo, Daniela aseguró que logró procesar lo ocurrido, aunque no sin culpa. “Yo me autocastigué mucho tiempo diciendo qué fue lo que hice. Cómo fui tan mala con esta persona cuando él fue muy bueno conmigo. Es la vida, me tocó aprender muchas cosas, y gracias a eso hoy en día soy una señora, soy una madre”, reflexionó.

Mientras tanto, el misterioso hombre sigue siendo una incógnita para el público, alimentando el interés alrededor de una historia que, aún años después, continúa generando repercusión.

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