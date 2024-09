El desesperado pedido de Sabrina Cortez por un problema de salud: "Desde que salí de Gran Hermano..."

"Desde que salí de Gran Hermano la estoy pasando como el ojete con los granos. No me paran de salir granos y ayer fue heavy. O sea, dije ‘¿qué es esto? ¡No puede ser, chicos!’", continuó.

En eso, hizo un acercamiento a las marcas en su cuerpo y expresó: "Miren lo que tengo acá en la cabeza, en la cara, en la frente. Tengo un huevo. Miren como tengo toda esta parte, toda esta zona".

Sabrina Cortez acné

"No sabría qué de todo me afectó. Yo creo que en primera instancia entrar a un reality que, obviamente, trae un montón de estrés y un montón de cosas. En segundo lugar, dejé las pastillas anticonceptivas, las tomé muchísimos años y no las quería más en mi vida. Me puse un DIU, esto puede ser el factor de todos estos granos”, analizó.

Acto seguido, pidió ayuda para enfrentar la situación y preguntó: “Tengo que ir a la dermatóloga, pero no sé. Alguien está pasando esto y sabe qué es. ¿La alimentación, el estrés o las pastillas? ¿A alguien le pasó? Les dejo este video acá para el que quiera ayudarme a ver qué puede llegar a ser esto, me ayude”.

"Sé que tengo que organizarme con la alimentación y comer mejor. Sé que tengo que entrenar, que tengo que tomar mucha agua. Yo lo tengo clarísimo, pero no lo puedo hacer. Gracias a Dios no soy una persona a la que le toque la autoestima tener este tipo de cosas", finalizó.

Tremenda denuncia contra Sabrina Cortez de Gran Hermano: "Se puso como loca"

Recientemente Sabrina Cortez pasó por un local de regalos en la ciudad de Salto y dio por descontado que por ser quien era gozaría de ciertos beneficios, pero como no fue así estalló furiosa.

Según revelaron Pepe Ochoa y Fede Bongiorno en Bondi, la exhermanita entró a una regalería, en la que eligió un set de mate, una mochila y varios objetos de decoración, dando por sobreentendido que se lo darían a cambio de un canje en sus redes, pero cuando el negocio rechazó la propuesta Sabrina habría montado en cólera.

“Entró a una regalería y agarró un set de mate completo, una mochila y al menos dos cuadros de decoración. Lo que pasó es que cuando ella se acercó a la caja, asumió que era de canje. Supuestamente, le habían hecho un acuerdo de que a donde iba, ligaba canjes. Pero la dueña del lugar le dijo que no y ella (Sabrina) se puso como loca”, confiaron los periodistas.

Asimismo, Ochoa y Bongiorno dieron a conocer la terrible reacción de Cortez ante la negativa. “Agradezcan que vengo a este pueblito a darles prensa”, habría disparado molesta. En tanto, ante la consulta directa de Bongiorno por el incómodo momento, Sabrina se habría limitado a responder con un escueto “nada que ver”.