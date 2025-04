Georgina Barbarossa respondió a los dichos de Viviana Canosa sobre ella: "Muy bajo"

"No esta muerto porque se murió, se murió porque lo mataron. Esto paso en el 2001 y es un tema muy bajo. Ya está, me parece una cosa muy triste para hablar y tocar. No corresponde", aclaró en primer lugar.

Por otro lado, manifestó: "Sabe que es mi talón de Aquiles, es mi marido que yo amaba. Por más de que me peleaba con él lo amaba, fue el amor de mi vida. Es lo mimo que se meta con los hijos de alguien. Lo amaré toda mi vida, lo he defendido siempre".

"No sé porque hace esto Viviana. Ni quiero hablar de esta señora. Puede ser que sea por rating, pero no sé que le pasa. Quiere atacar a todo el mundo", sostuvo y agregó: "Me parece cruel, creo que todo en la vida es un boomerang".

Embed

La terminante reacción de Georgina Barbarossa ante la posibilidad de reemplazar a Lizy Tagliani en La Peña de Morfi

Luego de las graves declaraciones de Viviana Canosa en contra de Lizy Tagliani, comenzaron los rumores acerca de una posible renuncia de la humorista a la conducción de La Peña de Morfi (Telefe).

Ante estas especulaciones, las miradas apuntaron hacia Georgina Barbarossa como un posible reemplazo de Lizy pero la misma tuvo una llamativa reacción cuando fue consultada al respecto.

“Ya hablé y dije todo lo que tenía que decir en mi programa. Habló Lizy y va a seguir en La Peña de Morfi. Nunca en la vida nadie me llamó para que reemplace a nadie porque ella va a seguir al frente“, aseguró en Intrusos (América).

“Y en caso de que en un futuro Lizy por X motivo no continúe... ¿te gustaría?“, insistió la cronista en la nota. Sin embargo, la actriz se plantó firme y remarcó: ”No, no, no, en ningún caso de ningún futuro. No, chicos, no. La Peña de Morfi es de Lizy y Leuco, ya está. Y Lizy va a seguir al frente de su programa".

“Me parece que ahora se tiene que expedir la Justicia y demostrar todo lo que dijo. Lizy tiene su abogado para su defensa y ya está. Ahora hay que pedir Justicia. Por supuesto que le creo a Lizy, pero bueno, no sé. Si hay casos de chicos y de menores, obviamente que no voy a estar a favor de nadie”, finalizó.