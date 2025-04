Santiago del Moro reveló quién ingresará el jueves a la casa de Gran Hermano 2024

Acto seguido, Del Moro abrió el sobre amarillo y anunció: "El jueves Luck Ra dará un show en la casa de Gran Hermano".

Antes, en el programa, Gabriela Gianatassio y Ulises Apóstolo recibieron sanciones por haber hecho trampa en el desafío de la moto. La brasileña se quedó sin el vehículo y sin el liderazgo. Además, quedó nominada en la placa de esta semana. El cordobés también quedó fulminado por haberle soplado las respuestas en la prueba de la moto.

Gabriela hizo trampa en el juego de la moto y Gran Hermano la castigó con la peor sanción

Después de que Gran Hermano descubriera que Gabriela Gianatassio hizo trampa en el juego de la moto y ella lo admitiera, el 'Big' se enojó y repartió varias sanciones.

"Anoche, durante el juego de la moto, en el cual también se disputaba el liderazgo de esta semana, tuvo lugar un hecho sobre el cual quiere referirme. Primero voy a contar todo lo que sucedió de manera cronológica", comenzó diciendo el ojo que todo lo ve a los jugadores.

"Tras la culminación de esta prueba, Tato ingresó al confesionario para denunciar que, según los comentarios de muchos compañeros Gabriela había ganado con trampa. Posteriormente a esta acusación, advertí varias charlas en las cuales también se cuestionaba la manera en la que Gabriela ganó el juego. Asimismo me llamó la atención una conversación en el sillón del antebaño en donde Ulises exhortó a Chiara a que no siguiera hablando de un tema sensible vinculado con el liderazgo de Gabriela", siguió.

"A partir de la denuncia de Tato y de las situaciones descriptas, tomé la decisión de volver a revisar todas las imágenes. En efecto, comprobé que Ulises con determinados gestos ayudó deliberadamente a Gabriela. Esta observación fue corroborada por la misma Gabriela. Esta mañana en el confesionario admitió este engaño", remarcó.

Y sostuvo: "Es obvio que no puedo permitir una infracción de esta naturaleza. Cualquier actividad que yo propongo debe ser encarada con total transparencia, integridad y honestidad independientemente de la importancia de lo que está en juego".

Más adelante, le comunicó a la brasileña: "Por supuesto, habrá sanción. Gabriela celebro que te hayas animado a confesar la trampa de la cual Ulises también formó parte. Sé que estás arrepentida, pero debo decirte, Gabriela, que la moto ya no te pertenece. Además, has dejado de ser líder y pasás a integrar la próxima placa de nominados. La fulminante que le hiciste a Luz queda anulada".

Como si esto fuera poco, Ulises Apóstolo también recibió un castigo. "Atención, porque hay mucho más. Quiero referirme a vos, Ulises, tu conducta merece también una penalidad. A partir de este momento vos también estás nominado".

Por último, les anunció a los participantes: "Esta noche volveremos a jugar por la moto y por el liderazgo que quedó vacante. Gabriela ya no podrá participar y su lugar será ocupado por Tato".