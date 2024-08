Sabrina Cortez de Gran Hermano reveló la espeluznante experiencia paranormal que vivió en su casa

"Creo que nunca lo conté. Yo en un momento stremeaba en mi casa y me acuerdo que pasaban cosas”, reveló y contó que a veces veían una presencia que confundían con su mamá", comenzó Sabrina Cortez su relato.

"Por ejemplo estaba lavando los platos y veía algo que bajaba las escalaras, todos sentíamos que era mamá pero no era mamá. Y a todos nos pasaba como verla de reojo y no era", continuó la ex GH.

Sabrina detalló sobre ese episodio en particular que la impactó: “Una noche estamos durmiendo y tocan tres veces la puerta de abajo. Yo dormía con mi hermana pero no me desperté. Me desperté a la segunda vez que tocaron y salgo corriendo para abajo. Mi hermana me gritó ‘ni se te ocurra abrir’”.

“Un tiempo atrás se nos había quemado algo entonces yo pensé que estaba pasando algo en la casa y el guardia de seguridad nos quiere avisar que se está prendiendo fuego la casa y nosotros todos durmiendo”, dijo sobre el temor que sintió en ese instante.

Y concluyó sobre cómo resolvió ese impactante momento: “Ahí reculé, le avisé a mi viejo que estaban tocando la puerta pero mi papá bajó y no había nadie. Pedimos las cámaras del barrio y no había nadie tocando la puerta”.

El dramático video de Sabrina Cortez de Gran Hermano que preocupó a todos

Sabrina Cortez de Gran Hermano registró en imágenes el momento en que evacuó de urgencia su vivienda ante una gran explosión que tuvo lugar en la misma cuadra.

Ante el peligro que esto generó, se produjo una gran evacuación en todas las viviendas linderas de la zona que dejó a todos en estado de shock en horas de la noche.

“Bueno acá estamos evacuando el edificio porque hubo una explosión grande cerca de casa, en la misma cuadra y es un peligro”, indicó la ex participante de GH en un video que subió a sus historias de Instagram.

“Se sentía olor a gas”, remarcó Sabrina sobre el desperfecto que habría originado la explosión. Y contó que regresó al lugar para rescatar a sus perritos.

"Dejé el auto tirado y vine a buscar a mis hijas (sus mascotas). Me ayudó el señor", reflejó mostrando al hombre que colaboró para que pueda retirar algunas pertenencias.

"Qué nervios, ya estamos sanos y salvos", finalizó Sabrina Cortez el video besando a uno de sus perritos y un tanto más aliviada luego del imprevisto.