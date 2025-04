El ambicioso plan de Catalina y Chiara para eliminar a Tato de Gran Hermano 2024: "Vengaré a Martina"

"Para intentar sacar a Luz o a Santiago tenemos que estar nosotras dos en placa. Vos, yo, alguien más, y uno de ellos solo", le dijo Chiara a Cata.

"Yo todo el tiempo estoy en placa y él no está porque se 'camaleonea' Y ahora hay que ir al frente, ya está", se quejó Catalina al respecto.

Y agregó: "Tendría que ser una placa de todos nosotros, la mayoría, contra uno de ellos. Hay que ponerle el pecho a la placa, yo también".

"A nosotros no nos sirve para nada que esté en placa Tato porque nos saca a nosotros. Tienen que estar Chiara y Cata. Los tres al mismo tiempo, así logran sacar a otra gente, que no sea Tato obvio", observó Gabriela Giannatassio sobre el poder de Tato en la placa.

"Hijo de pu.. Vengaré a Martina", lanzó furiosa Catalina. "No hay que encapricharse, hay que ser consciente", pidió Gabriela. Y Cata cerró firme: "Hay que ir pieza por pieza".

tato lucia luz gran hermano.jpg

El férreo plan que le planteó Lucía Patrone a Luz y Tato en Gran Hermano 2024: "Patota"

La eliminación de Martina Pereyra de la casa de Gran Hermano 2024 terminó de romper la convivencia y marcar las diferencias entre varios participantes y muchas críticas apuntaron a Tato por su jugada como líder de la semana.

En ese sentido, Lucía Patrone reunió a sus amigos Santiago Tato Algorta y Luz Tito y les planteó la estrategia a implementar ante los embates más fuertes de Lourdes Ciccarone, Catalina Gorostidi y Chiara Mancuso.

"Amiga, ya lo decidí. Vamos a empezar a hacer chistes también", dijo Luchi en una reunión que se dio en el jardín de la casa. "¿Vos decís?", se sorprendió Tato.

"Lo que pensé es no hacer lo mismo (que ellos) sino que tiene que depender de la gravedad de las cosas. Si nos pinta, sino no", continuó Luchi.

"Yo ya no sé cómo actuar. Siento que así nos ponemos en el mismo nivel de bolud...", intervino Luz. Y Lucía amplió: "Lo que tenemos que hacer, siempre desde el respeto igual, nunca desmereciendo al otro, porque yo no soy así"

"Este es un juego de cabeza. Estas no juegan inteligente. Ellas accionan en base a lo que sienten en el momento y eso es peor", analizó la joven.

Y dejó en claro: "Yo no soy así en la vida, no me gusta ser así. Calladitos y reaccionar. Cuando nos vengan en patota, pararnos todos y en patota, ¿entendés?".