Apareció un testimonio clave tras las acusaciones de Viviana Canosa contra Costa

"Hablé con la gente que producía Legalmente rubia. Pregunté por qué te rajaron. Me contaron que llegabas muy alcoholizada, que eras insoportable, y te olvidabas la letra por el chupi que tenías encima. Tengo testimonio de todos. No solo eso. Entrabas al camarín de uno de los bailarines y lo acosabas. Por lo menos, este pibe era mayor de edad. Si te comportabas así con un mayor de edad, no quiero ni imaginarme cómo sería con uno de 16 o de 14. Costa, que oscura se te viene la noche", sostuvo Canosa.