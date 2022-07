El drama de Belu Lucius tras el paso de su hermana por El hotel de los famosos

Desde que salió del hotel, Emily tuvo que refugiarse de la exposición mediática para evitar colapsar.

Este lunes, su hermana, Belu Lucius, estuvo en Intrusos y sorprendió al contar hasta dónde llegaron las reacciones del público.

"El nivel es odio que hay en las redes me sorprende", advirtió la hermana de la ex participante. "Yo hago humor para romper con el odio", remarcó.

Belu reveló que le llegaron mensajes tremendos luego del rol de Emily en El hotel de los famosos. "Amenazaron de muerte a mis hijos", comentó.

La hermana de la ex participante del reality explicó que cree que pronto todo volverá a la normalidad. "No me gusta lo que se generó, pero sé que vamos a salir adelante porque somos unidos como familia", destacó.

Por último, Belu reiteró que es la primera vez que sufre tantos ataques. "Hace más de 10 años que hacemos contenido en redes y es la primera vez que nos pasa algo así", sentenció.

Lissa Vera, fuerte chape en un boliche con cantante de cumbia e incumplimiento de contrato

Pese a que ya terminaron las grabaciones de El hotel de los famosos, las figuras que pasaron por el reality no pueden participar de programas ni eventos hasta que no terminen de emitirse todas las galas del ciclo de El Trece.

Según trascendió, eso figura en una de las cláusulas de los contratos que firmaron quienes decidieron participar del formato.

Sin embargo, en los últimos días, se conoció que una figura del reality trasgredió esa norma.

¿De quién estamos hablando? De Lissa Vera.

Este jueves en Intrusos mostraron imágenes de la ex Bandana en un boliche.

Lissa estuvo a los besos con Santiago Ismael Torres, un reconocido cantante de cumbia.

Por haber ido a ese boliche, la ex Bandana podría recibir una sanción de parte de la producción de El hotel de los famosos.