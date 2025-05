Mica Viciconte dio detalles de cómo está su hijo Luca Cubero tras su terrible caída

Y sumó: “Fue la primera caída del nene en casi tres años. No sabía qué hacer. Llamé al médico y me indicó todo lo que tenía que hacer. Ni chichón se hizo. nada”.

Cabe recordar que el pequeño se paró en el sillón, cuando se quiso sentar se fue para atrás, dio una vuelta en el aire y cayó de cara al piso. Un banco de madera logró que la caída no sea libre.

Mica Viciconte le arruinó la fiesta de 15 a Allegra Cubero y reavivó la guerra con Nicole Neumann

El pasado 6 de enero, Allegra Cubero celebró sus 14 años. Desde ese momento, tanto ella como sus papás, Fabián Cubero y Nicole Neumann, comenzaron a organizar su fiesta de 15.

Lo cierto es que todo parecía indicar que iban a compartir todos la misma celebración. El ex jugador de Vélez y su pareja, Mica Viciconte, por un lado, y la modelo junto a sus hijas, por otro. Sin embargo, eso no será así.

Poroto Cubero se encargará de realizar una fiesta para Allegra, de la cual no participará Nicole. La diosa de las pasarelas, en tanto, llevará a la joven de viaje.

En Implacables, El Nueve, la periodista Naiara Vecchio reveló que Mica era quien no estaba dispuesta a estar en la misma fiesta con Nicole.

"El 6 de enero próximo es el cumpleaños de 15 de Allegra. En un primer momento, estaba previsto que Nicole asista a la fiesta porque la iban a organizar tanto Poroto como Neumann en conjunto. Pero Mica Viciconte plantea que ella no quiere compartir un momento con Nicole y que si se hacía esta fiesta no iba a ir”, detalló la panelista.

Finalmente, la ex Combate logró su cometido y no tendrá que estar en la misma fiesta con la ex de Cubero. "Se pactó que Poroto Cubero le organice la fiesta, que vaya Mica Viciconte, y Nicole Neumann quien se organiza también en el vestido que va a llevar su hija. Además, Nicole le va a hacer el viaje en enero", completó.