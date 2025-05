Mirtha Legrand reveló la firme impresión le dio el nuevo Papa, nombrado León XIV

Luego compartió su sensación: “A mí me hizo una impresión buenísima. Me encantó. Me pareció una buena elección. Fue muy bien recibido por el público”.

Prevost, de 69 años y con una larga trayectoria dentro de la Iglesia, fue elegido en medio de una coyuntura internacional delicada, donde las expectativas sobre su papel como pacificador y guía espiritual son altísimas. Desde Roma, las primeras imágenes del papa León XIVmuestran a un hombre sereno, de carácter firme y comprometido con la continuidad del mensaje de Francisco, pero también con una impronta propia.

El insólito mensaje de Luciana Salazar tras la elección del nuevo papa León XIV

El reciente tuit de Luciana Salazar, publicado tras la elección del nuevo Papa León XIV, generó una oleada de reacciones en las redes sociales.

"Feliz por mi hija", escribió la ex vedette en un posteo en su cuenta de X, acompañando el mensaje con los emojis de las banderas de Estados Unidos y del Vaticano .

Este comentario, que aludía a la nacionalidad estadounidense del nuevo pontífice, Robert Prevost, se viralizó rápidamente y fue objeto de múltiples interpretaciones y críticas.

La conexión entre el mensaje de Luciana Salazar y su hija Matilda radica en que la niña nació en Sarasota, Florida, mediante un proceso de subrogación, y posee ciudadanía estadounidense .

"Pasó Julián Serrano y dijo che no da", "Que fantasma", "Lo de Luciana Salazar es espectacular", "No puede ser real esto que publicó Luciana Salazar sobre el nuevo Papa", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el posteo.