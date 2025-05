La foto que confirma el embarazo de la China Suárez con Mauro Icardi: "#Chinardi"

“¿Ustedes dicen?“, consultó Pochi, poniendo como opciones de respuestas ”Re" y “No me parece”, para que los usuarios opinen si este gesto es para confirmar que están en la dulce espera.

China Suárea embarazo

La mentira más cruel de Wanda Nara sobre Mauro Icardi en medio de la turbulenta revinculación con sus hijas

En LAM, América Tv, se mostraron al aire escandalosos audios de Wanda Nara donde apuntaba fuerte contra su ex Mauro Icardi y su actual pareja, la China Suárez.

En esa conversación la mediática contaba que Francesca habría tenido un encontronazo en la convivencia con Magnolia, una de las hijas de la actriz.

Además, en la charla, Wanda manifiesta: "Isabella llorando me dice: 'sabes qué feo escuchar que le digan papá, papi..' Me dijo: 'yo no quiero escucharlo más eso'".

Todo esto en el marco de que el Ministerio Público Tutelar suspendió por tres semanas la revinculación de Icardi con sus hijas por la presencia de Suárez, desobedeciendo una de las condiciones acordadas previamente.

Lo cierto es que en Intrusos, Paula Varela contó que se contactó con una de las abogadas del futbolista, Lara Piro, quien desmintió rotundamente esta versión que ventiló Wanda Nara.

"Hablé con Lara Piro y me desmiente terminantemente, que nunca jamás los hijos de la China le dijeron papá a Mauro, que eso no es así", dijo la periodista.

Y destacó: "Incluso Nicolás Cabré y Vicuña (Benjamín) saben que no le dicen así, así que todos lo saben".

"Me dicen las abogadas que Wanda quiere hacer sentir a las nenas como que Mauro las cambió por otros hijos y eso no es así", continuó la panelista.

Y cerró sobre el sentimiento de Icardi para sus hijas: "Me dicen las abogadas que Mauro ama a sus hijas y por eso no se va de la Argentina y se queda tratando de verlas".