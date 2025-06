El grito del exterior que descontroló la casa de Gran Hermano y dejó a Eugenia Ruiz al borde de la expulsión

Lo cierto es que la médica santiagueña estaba charlando en el comedor con Selva, cuando de repente se oyó el grito de alguien con un megáfono. Y si bien no se alcanzó a entender el mensaje, Eugenia salió corriendo a la galería del patio para tratar de escuchar.

En tanto, en ese momento Ulises Apóstolo estaba justamente en el patio de la casa y no dudó en entrar a la casa de manera automática, mientras que su compañera trataba de oír y entender el mensaje a sabiendas que podría costarle la expulsión.

Embed

Asimismo, la uruguaya se dio cuenta de inmediato que su compañera estaba infringiendo las reglas de Gran Hermano, por lo que quedó sola en la mesa expresando “No, no, no, no, no. Está equivocada”.

Así las cosas, desde las redes algunos fanáticos del reality especularon con que Eugenia podría haber roto adrede las reglas para que el Big deba sancionarla, teniendo en cuenta que por estas horas se mostró profundamente angustiada al extrañar mucho a su hijo, al tiempo que todo la irrita y la enoja.

“Salió a escuchar, ¿no es que no se puede?“, ”Es sanción, pero no van hacer nada porque es del grupo de Los Hongos" o “Claramente se quiere ir al pingo”, fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en las redes sociales.

Eugenia Ruiz sale al patio ante un grito del afuera - captura GH.jpg

El llanto desconsolado de Eugenia por un detalle inesperado en Gran Hermano 2024

Cada vez falta menos para la final de Gran Hermano 2024. Con el correr de los días, los participantes están con las emociones a flor de piel.

Eugenia Ruiz está viviendo un huracán de emociones, se siente muy movilizada por las cosas que pasan en el juego y le cuesta contener las lágrimas.

Embed

En las últimas horas, los participantes se reunieron en el SUM, donde les pasaron fotos de su niñez. La santiagueña no pudo evitar quebrar en llanto al verse de pequeña.

Selva Pérez quiso darle contención, pero Eugenia le puso un freno para no seguir llorando.

"No vengan, no venga, no vengan! No quiero abrazo, no quiero nada! Perdón, pero no quiero nada", fue el pedido de la santiagueña a sus compañeros.