La crisis descontrolada de Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, en el penal: el motivo

Según el denunciante, esta maniobra habría tenido como fin evitar el pago de una deuda de seis millones de dólares que Piccirillo presuntamente mantiene con él.

Ahora, Elías Piccirillo es noticia por un dato curioso de su estadía en el penal. Según contaron en DDM (América TV), el ex marido de Jésica Cirio no quiere comer el menú del servicio penitenciario.

"¿Está con huelga de hambre?", indagó Mariana Fabbiani. "Quienes están en el mismo pabellón que él, el pabellón K, se rehúsan a comer la comida de la cárcel. Hoy hablaba con alguien que me decía: '¿sabes por qué no les gusta? Porque estos tipos están acostumbrados a comer en el Palacio Duhau'", detalló el periodista Martín Candalaft.

Al parecer, Piccirillo también está atravesando por un momento delicado por temas de salud mental. "Realmente, estoy viviendo una pesadilla. Nunca me imaginé estar en una situación así. Estoy privado de mi libertad siendo una persona inocente", manifestó el ex de Jésica cirio en un audio que le envió Marina Calabró.

Jésica Cirio rompió el silencio: la causa de Elías Piccirillo y una dura frase sobre su divorcio

Jésica Cirio reapareció en una entrevista en televisión luego del escándalo por la detención de su ex pareja, Elías Piccirillo. La modelo y conductora rompió el silencio en DDM (América TV).

Aunque se mostró esquiva ante las preguntas del cronista, la rubia dejó fuertes definiciones.

"Es un momento bastante difícil", afirmó en referencia al fin de su relación con Elías Piccirillo, que se encuentra detenido desde el 20 de marzo de 2025.

"¿Y el divorcio? ¿Cómo estás eso?", retrucó el notero de DDM. "Creo que ya salió", lanzó la modelo y conductora sobre la ruptura formal con el empresario.

Jésica aclaró que está soltera luego de las versiones que corrieron sobre un nuevo pretendiente.

Al finalizar, la modelo y conductora se mostró tranquila al referirse a la causa en la cual quedó involucrado Elías y si siente que el caso pueda salpicarla. "No me da miedo que me investiguen", cerró.