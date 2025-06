Explosiva decisión de Gran Hermano: echó a Bati en vivo y castigó duramente a Eugenia

"Ninguno desconocía la prohibición de inmiscuirse en el juego con información del afuera. Mi deber es saber diferenciar los comentarios irrerelevantes que no modifican el espíritu de la competencia de aquellos que la contaminan", remarcó el ojo que todo lo ve enfrente de todos los concursantes.

"Lamento informarles que sucede todo lo contrario. En estas últimas horas registré conversaciones protagonizadas por algunos de los visitantes en las cuales el afuera se introdujo en la casa. Interpreto que fueron comentarios que de ninguna manera corrompieron el juego y por eso no merecen sanción. Pero tengan mucho cuidado", siguió.

"Sin embargo, quiero detenerme en un caso en particular. Considero que hubo una persona que en más de una ocasión tuvo la intención de entrometerse groseramente en la competencia. Me refiero a Bati. Si tenías como fin favorecer a Eugenia y a otros jugadores, te informo que utilizaste métodos incorrectos", remarcó.

El dueño de la casa además informó que la santiagueña, quien eligió a Bati para que haga campaña con ella, también recibirá un castigo. "Eugenia, perdiste toda posibilidad de convertirte en líder esta semana. Pero eso es todo. Cuando vuelvas a nominar solo podrás otorgarle un voto a una persona", le comunicó.

"Ahora bien, Bati, voy a darte mi decisión. Bati, en este instante, debés abandonar la casa por la puerta girtatoria. Tus pertenencias las recibirás cuando estés afuera", le indicó al visitante.

Todo mal: piden la expulsión de Bati en Gran Hermano por un alarmante error con Eugenia y Devi

Días pasados ingresaron ocho ex participantes a la casa de Gran Hermano (Telefe) para acompañar a los jugadores en competencia y hacer campaña por ellos. Pero, tal como se suponía, estos reingresos no tardaron en generar diferentes polémicas.

Lo cierto es que a las pocas horas de la llegada de los exhermanitos, el Big debió llamarles la atención por diferentes actitudes y algunos insólitos reclamos. Y ahora es Santiago Bati Larrivey, quien está jugando con Eugenia Ruiz, el que habría roto las reglas del juego filtrándole información del exterior no sólo a la santiagueña sino también a Juan Pablo De Vigili.

Así lo hicieron saber los fanáticos del reality desde las redes sociales, al viralizarse un video con una particular conversación en la que Bati aconseja a Eugenia y Devi sobre cómo comportarse en esta etapa crucial del juego. “Lo que los hizo llegar acá es lo que tienen que explotar ustedes. Pensalo internamente. Si creés que lo que te trajo hasta acá fue ser auténtico, entonces sé auténtica. Si fue ser graciosa, entonces sé graciosa”, le señaló.

Al tiempo que agregó: “¿Las últimas semanas las van a pasar mal por algo que los haga enojar? Para enojarse está el afuera”, mientras que Eugenia seguía enojada con el tridente y deslizó molesta: “Que ganen los Casi Ángeles. Tengo que disfrutar pero…”.

Fue allí que Bati intentó calmarla. “¿Querés enojarte un poco? Enojate, pero no te ensañes con las personas porque te perjudica. No se ensañen con mini cosas. Entiendo que para ustedes esto es el mundo, pero son huevadas. No porque afuera parezca una boludez, sino porque te terminan haciendo mal a vos”, les hizo saber.

Y mientras que les remarcó: “No se peleen con nadie. Los comentarios ácidos están buenos porque marcan rivalidad, te terminás riendo, es divertido, sos picante pero no te ensañaste, no le gritaste. Eso está bueno, eso quiero ver yo”, Eugenia siguió firme en su postura deslizando: “Ellos pueden hacer cosas como robar, mentir, y está todo bien”.

“No está todo bien, porque la gente ve todo. Tuvieron la suerte de que quizás el foco estaba en otra cosa en ese momento. Podemos hablar entre nosotros, pero es como en el colegio: ¿te gusta el que hace bullying? No”, concluyó entonces Bati en lo que muchos entienden que, de alguna manera, les pasó información del afuera.