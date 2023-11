El hijo de Yanina Latorre dio su versión sobre la extraña mancha en la cama de sus padres

Embed

Yanina explicó que empezó a "investigar" qué había ocurrido en la propiedad porque le dio una ataque "psiquiátrico". "Cuando voy a hacer la cama, veo una mancha marrón. Dije: 'Diego desvirgó a una, ¡que quilombo!'. Empiezo a pensar: la piba se sacó una foto, sube una historia y sale en los medios", detalló.

"Miré por todos lados. Encontré pisadas en la alfombra, pero de un solo lado. Fui al baño a revisar todo. Yo quería saber si había garchado con alguien en mi cama. Le mandé mensajes a Dieguito, no contestaba, entonces, chupé las sábanas", agregó.

El miércoles en LAM, Yanina reiteró su relato y comentó cuál fue la explicación que le dio su hijo. "Dieguito me dijo: ‘ay, mamá, llegué anoche y me pedí un cuarto de helado por una aplicación, estaba solo'. Yo no le creí y seguir la ruta del helado. Me fijé en la cocina. Había un pote y una chuchara usada", cerró.

La impactante confesión de Yanina Latorre: "No le dije nada a Diego hasta que..."

El martes, Yanina Latorre estuvo como conductora invitada en Nadie dice nada, el programa de Nicolás Occhiato en Luzu TV. En un momento de las transmisión, la panelista de LAM contó una experiencia que la marcó para siempre.

La rubia recordó que guardó una noticia muy dura para evitar perjudicar el rendimiento de su pareja, cuando era figura de Boca. "Perdí mi primer hijo un día de un River-Boca... yo no le dije nada a Diego hasta que terminó el partido", afirmó.

Yanina indicó que sus padres la contuvieron y su marido se enteró cuando lo peor había pasado. "Perdí un bebé... estaba embarazada. Diego jugaba en Boca. Lo perdí, la llamé a mi mamá y mi papá, me llevaron, solucionaron todo y me quedé en la cama. Cuando llegó él del partido le conté lo que había pasado", agregó.

"¿De qué signo sos?", quiso saber Momi Giardina. "De aries", precisó la invitada. "Como yo, que mujer bolud...", exclamó la bailarina. "Aguantadora... anguantadora... sufrida", remató la angelita.