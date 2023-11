La impactante confesión de Yanina Latorre: "No le dije nada a Diego hasta que..."

Embed

Yanina indicó que sus padres la contuvieron y su marido se enteró cuando lo peor había pasado. "Perdí un bebé... estaba embarazada. Diego jugaba en Boca. Lo perdí, la llamé a mi mamá y mi papá, me llevaron, solucionaron todo y me quedé en la cama. Cuando llegó él del partido le conté lo que había pasado", agregó.

"¿De qué signo sos?", quiso saber Momi Giardina. "De aries", precisó la invitada. "Como yo, que mujer bolud...", exclamó la bailarina. "Aguantadora... anguantadora... sufrida", remató la angelita.

Yanina Latorre hizo una picante confesión: una expanelista de LAM "tirotea" a Diego Latorre

Como de costumbre, en LAM (América TV) se analizan todos los temas relevantes del mundo del espectáculo y la farándula que marcan la agenda diaria. Es así que tras repasar la reciente pelea de Flor Vigna con Lourdes Sánchez en el Bailando 2023, inesperadamente Yanina Latorre terminó contando que una ex angelita le escribe a su marido, Diego Latorre.

Lo cierto es que el debate venía por el lado de la acusación de Vigna sobre los supuestos mensajes que la correntina le habría escrito a Luciano Castro. Fue allí cuando la verborrágica panelista de América expuso la íntima situación familiar.

“Todos nos vamos de boca cuando nos calentamos y eso lo demostró con Lourdes. Cuando yo estoy enojada me va más rápido la lengua que la cabeza”, comenzó admitiendo Nazarena Vélez en pleno debate. Pero Yanina disparó segura: “Yo no. Cuando estoy enojada digo barbaridades porque quiero decirlas. No las digo en el Bailando”.

Pero como Naza la chicaneó disparando “¡Qué te hacés la Virgen! Si te enterás que Marixa lo está tiroteando a Diego, ¿no lo vas a decir?”, la esposa del ex futbolista recordó contundente “Jamás la nombré a Natacha en su momento", y afirmó: "Es mi familia. No me conocés. Yo puedo hablar de los otros, pero no mediatizo eso”, antes de hacer una más que picante revelación.

“Juro por mis hijos que no lo haría. No saben la cantidad de cosas que nunca conté. Nunca dije nada”, confesó, y acto seguido reveló que una excompañera de LAM le manda mensajes hot a su marido.

“Diego me ha dicho ‘mirá ésta lo que me escribió’. Han sido ‘angelitas’ y ni Ángel sabe”, deslizó filosa al tiempo que el conductor intentó que nombre a la mujer en cuestión. “Ni se la imaginan”, disparó misteriosa mientras De Brito aseguró darse una idea que quién podría ser.